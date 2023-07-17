Regal工作室 社群達人郭富豪專訪

網路時代中，社群媒體的影響力日益明顯，檯面上的粉絲人數、讚數、留言數漸漸成為大眾評斷品牌乃至個人的標準「當你看到較高的追蹤人數，或是較高的貼文按讚數，你大概就會假定這個人很重要。」

買粉絲的商機日漸上漲，社群服務商【Regal工作室】所販售的高質量全球粉絲定價為200元1,000名、高質台灣粉絲200元100名。由於高質量台灣粉絲所使用的語言相同，對大眾而言真實度較高，因此較昂貴。

Regal工作室CEO郭富豪透露，購買粉絲的價格很便宜，一般學生皆能負擔得起。他進一步補充，曾出現購買的粉絲突然下滑的情況，Regal工作室會負責將數量補回來，我們所有商品都提供了永久保固！但在IG演算法更新時，客戶會流失大量粉絲，若數量下降的速度太快，將馬上替客戶補充粉絲。

IG粉絲買家陳董（化名）則表示，即便違反社群規範，仍有不少客戶與Regal工作室購買粉絲，許多行銷公司也會將買粉絲作為行銷管道。Regal工作室CEO郭富豪說，除了一般民眾、網紅外，「跟我們買的客戶訂單裡面，有九成都是行銷公司。」他們認為粉絲人數以及讚數就像一個帳號的門面，好比餐廳裝潢，雖不會直接幫助提升業績，卻有很大的機會能讓它變得更好。

買粉絲的商機日漸上漲，社群服務商【Regal工作室】所販售的高質量全球粉絲定價為200元1,000名、高質台灣粉絲200元100名。 Regal工作室/提供

「現在的社會，網路的世界、網路的市場是很大的。」從事自由業的IG粉絲買家小林（化名）表示，在自媒體時代要打出自己的知名度。他指出，購買IG粉絲之後，詢問度、工作邀約也跟著提高，「粉絲看到你今天用什麼、吃什麼，他可能也會想要試試看。」小林則因為好奇而購買粉絲，他認為在非商業用途下買粉絲能提升自信心，Regal工作室COE郭富豪也說：「現代人幾乎都會透過社群行銷自己，不論是記錄生活或是滿足虛榮。」但小林不否認購買粉絲能影響IG的演算法，為客戶增加許多曝光度或在業配時提高廣告主的滿意度。小林舉例，自身IG分享許多生活紀錄，買粉絲後確實吸引更多人來看，也達到當初預期的效益。