晨暉與旺福強強聯手 引領殯葬改革3.0

台灣殯葬業經歷了兩次重大變革，如今成為大陸積極學習的榜樣；第一次變革為30年前政府為了節約土地提出的火化政策，第二次變革為把傳統葬儀社做有規範的管理，要求證照化、流程標準化、及強制信託等，促使台灣殯葬業走向企業化，大大的提升了台灣殯葬業的素質，成為國際間的領頭羊。

晨暉資產股份有限公司在後疫情時代，看好殯葬業的前景，主動推出殯葬改革3.0版，業者表示:「目前政府正在積極推動環保葬，台北市據統計環保葬案件在2006年有246件，到了2017有7743件，10年間成長約20倍，表示消費者觀念已開始轉變，但政策仍需業者的配合來滿足消費者的需求，才能達到預期的願景，因此晨暉與旺福集團合作，藉由綠金園的重新啟動，計畫做出推動殯葬改革3.0版的示範點」。

殯葬改革3.0版內容包含 : 一、以林造墓為概念規劃訴求環保生態的戶外園區；二、創造家庭凝聚的服務場所並提供身後事一條龍的專業服務；三、延攬在殯葬業服務10年以上的公司加入行列，讓生態能永續回饋給下一代，一起推廣這個有意義且符合社會需求的理念。

業者在經過市調之後也發現，台灣的西式宗教人口雖然逐年上升，但西式宗教的專屬墓園卻非常稀缺，因此綠金園的規劃中，特地廣納牧師的意見，將近1/3的面積做為西式宗教的專屬墓園，佔地大約3000多坪，讓消費者有更多樣性的選擇。

7月7日晨暉在台北舉辦了綠金園的啟動大會，不但展現了綠金園重新規劃的樣貌，並將首開區的產品樣品搬到現場展示，當天也釋出了低於市場價的優惠，可見其重啟綠金園的誠意，現場來了120多位來賓，氣氛越來越熱烈，都表示願意加入晨暉這個新的平台。

位於新北市金山上的綠金園，原本因土地持有人錯綜複雜，耽誤了園區的發展，為了要讓綠金園能重新啟動，綠金園的總裁張溪石先生用匯澄公司買下綠金園100%股權，並開始整頓土地問題，在綠金園獨立持有土地達到一個完整性後，便委託給旺福資產股份有限公司進行重新規劃，而晨暉資產股份有限公司則是跟旺福取得了總代理的資格，如今在天時地利人和的情況下，晨暉向大眾宣布綠金園的正式啟動，活動現場除了有綠金園總裁張溪石先生到場，還有匯澄資產管理股份有限公司董事劉國安先生，以及旺福集團的董事長邱裕荃先生、執行董事兼總經理姜培康先生、集團董事兼晨暉總經理的李仁吉先生，都紛紛上台表達重啟綠金園的激動與理念，透過集結殯葬業者一起加入平台，或許能為台灣殯葬產業再寫下新的篇章。