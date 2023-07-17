南港老爺行旅攜手ROJO　推青少年咖啡師夏令營

全台首創「2023 ROJO青少年咖啡師夏令營（初階）」將於台北市南港區南港老爺行旅盛大舉行！這個夏天，讓家裡的青少年與ROJO咖啡職人一同徜徉風靡全球的精品咖啡世界，透過生動有趣的體驗課程，為有心成為未來世界咖啡冠軍的青少年指引賦能。

南港老爺行旅首度攜手ROJO咖啡職人，於今年暑期推出「2023 ROJO青少年咖啡師夏令營（初階）」活動，旨在邀請國中二年級至高中大一的學生們參與。活動將於2023年8月1日（週二）至8月2日（週三）舉行，為期兩天一夜。活動舉辦地點位於台北市南港區經貿二路南港老爺行旅，環境優雅、住宿舒適，為青少年提供專業安心的互動學習場域。

課程內容以互動體驗為主軸，透過嗅味覺的感官開發，帶領青少年學員探索豐富多樣的咖啡風味；手沖課程器具全程採用世界咖啡賽指定品牌Brewista，讓學員的手沖起手式與世界賽選手同步。傳承、環保及永續是本夏令營的精神宗旨，期待以職人們的專業傳授、咖啡渣回收再利用（手工皂），以及咖啡創意短影音的社群影響力，讓「2023 ROJO青少年咖啡師夏令營（初階）」不僅點燃青少年對咖啡的熱情，更為生存的地球盡一份心力。

報名時間即日起至2023年7月20日（四）截止。一人獨享價格為20,000元；兩人同行價為37,000元。學員報名後，將獲得南港老爺行旅的一泊四食住宿、課程教材、茶點、講師指導、保險以及學員專屬大禮包等費用的完整精緻服務。

ROJO咖啡職人團隊將全程陪伴青少年學員，賦能學員實用的技巧和經驗，培養他們對咖啡的獨特品味。對咖啡充滿好奇或是對成為咖啡師抱有憧憬，那麼「2023 ROJO青少年咖啡師夏令營(初階)」將是一個不容錯過的活動！點選連結參加獨特的夏令營，與咖啡職人一同探索咖啡的奧秘！

《青少年咖啡師夏令營》活動專案

活動期間：2023/08/01(二) – 2023/08/02(三)

活動對象：國二至大一

活動價格：一人獨享價：20,000 元、兩人同行價：37,000 元

報名期間：2023/06/01(三) – 07/20(四)

官網資訊：https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/nangang/Promotions/3106