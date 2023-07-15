時尚居家服飾品牌的Claire de Lune及Uchino 2023春夏新品發表

疫情期間，遠距上班成為常態化工作模式，因此消費者在服飾選擇上會考量兼具居家舒適感及外出的時尚感，進而帶動居家服的銷量，前兩年在景氣蕭條的環境下逆勢成長，業績表現亮眼。 美國知名雜誌【New Yorker】調查發現，自2020年4月起，服飾銷售量大幅衰退，但睡衣卻成長了1倍之多。快時尚品牌也同樣出現睡衣、T-shirt熱賣的情況，沃爾瑪也表示，上半身的服飾銷售量遠遠高於下半身的褲子，而這些現象的共通點就是「居家、舒適」。 主打居家時尚的Claire de Lune及Uchino看準宅商機，今年春夏推出多款家居服飾，結合花草及墨彩原素，更增添春夏的繽紛時尚感。

主打時尚居家服飾品牌的Claire de Lune及Uchino在今年春夏各推出多款新品，Claire de Lune今年春夏新品以白色為基底，並大量運用花草元素點綴，呼應春夏的繽紛時尚感，服飾本身修身的設計，以及純棉材質所賦予的彈性，讓消費者能夠穿出身材曲線外卻同時保有寬鬆舒適的居家感，充滿濃厚的歐美時風格。

Claire de Lune除了專注於美感設計外，對於衣服的材質更是講究，特別在炎炎夏日，流汗造成的濕疹容易引發皮膚炎或毛囊炎，抑或是不透氣的布料材質所帶來的悶熱感，往往讓消費者上陷入「濕背秀」的尷尬場合，因此挑選兼具時尚又舒適的服飾，就顯得相當重要。由於Claire de Lune是採用全球產量僅3%的祕魯pima棉花，具有高韌性的特性，加上棉花纖維長度高於一般棉花35%，且更為纖細，因此質地柔軟，並有如同絲絹般的光滑。

來自日本的居家品牌Uchino，今年推出的款式則以動植物及墨彩韻染為元素，在視覺設計上更加繽紛奪目，而同樣講究舒適、透氣材質的Uchino，面料工法有別於Claire de Lune，其所採用的三重紗設計，材質主要為極細無撚紗，比一般的紗綿細上2分之1，具有柔軟、蓬鬆的特性，並有優異的透氣性及吸水性，即使在酷熱的夏日，也能讓肌膚保持乾爽舒適。

今年Claire de Lune春夏新品發表會結合了同樣是家居品牌的Uchino及德國健康鞋品牌 Berkemann，首次在台南新光三越西門店辦理聯合走秀活動，邀請台灣好媳婦「佩甄」擔任嘉賓，並邀請依林模特兒以走秀的方式展示今年三大品牌的春夏新品。

Berkemann品牌日以「旅行」為主題，而這次Claire de Lune及Uchino則著重「外出」的概念，以居家服為出發點，舒適、親膚，柔軟的特性，兼具潮流時尚的設計，可以一次滿足外出及室內的生活起居等多方面的穿搭需求，Claire de Lune、Uchino及Berkemann皆以「在外」的概念作為品牌推廣的重點，講求舒適，但產品本身同樣兼具「外在」的美感，可說是上的了廳堂、下的了廚房。

對此，Claire de Lune台灣代理商表示，居家辦公改變的消費模式，從以前的「悅人消費」轉為「悅己消費」，因為大眾足不出戶，對於外在的講究轉為取悅及滿足個人，而居家環境所追求的又剛好是舒適、放鬆的氛圍，因此去年居家用品在疫情之下有逆勢成長的現象，特別在居家服飾方面，深受消費者青睞。

由於現代人講究舒適、便利，加上生活儀式感以及品味的追求，家居服飾已廣為消費者接受，這種「多功能用途」的商品特性，讓消費者不必多費心思於穿搭打扮，可說走就走，是出國必備的穿搭首選，而「鞋履」也是穿搭不可或缺的重要環節，特別是路途遙遠的旅行，如何減輕足部的負擔便是選鞋的重要課題。

隨著各國國境開放，國內掀起旅遊浪潮，日行萬步的跋涉讓各大醫療院所的足疾收治案例暴增，其中足底筋膜炎是最常見的問題。由Berkemann所開發的五階段鞋墊可幫助行走時調整健康的步態，支撐自然行走時的律動，完整支撐足弓，減少行走或久站時帶來的疲勞和足壓，而透氣、親膚的彈性設計可以讓消費者足部保持乾爽，並感受到完整包覆的安全性及舒適性。

Berkemann2023春夏新品延續過去熱銷的款式，推出多款春夏粉色系列，更襯托出春暖花開、百花爭艷的繽紛時尚，往年熱銷的繃帶織線鞋，今年一口氣推出10多款色系。在功能性及舒適性方面，五階鞋墊及鞋底的減震設計可以讓消費者有效減輕足壓外，抗菌彈性繃帶所帶來的服貼感及透氣性讓舒適感大幅提升，揮別夏日腳悶的困擾。

關於服飾及鞋履的舒適性，喜歡旅遊佩甄就相當有感有感。佩甄表示，這週剛結束克羅埃西亞的旅程，出發前沒有帶太多衣物，僅帶了幾件Claire de Lune的家居服，因為可以居家和外出穿著，因此行李可以很輕便，完全顛覆自己對居家服的印象。旅遊除了要慎選衣服外，挑對鞋子也很重要，像這次的歐洲之旅有許多參觀古堡的行程，每天要走上幾萬步，且不平整的石子路會讓雙腳感到疲憊不適，而Berkemann的鞋子能夠完整支撐足供，且吸震的鞋底設計就很適合這樣的旅遊行程，對於遊客來說，健康鞋是好的選擇。總而言之，舒適得體的服飾和鞋子可以為旅途創造許多美好的回憶。