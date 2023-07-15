桃園市農業局助農民拓銷通路 拉拉山水蜜桃進駐知名量販店

拉拉山水蜜桃7月正當時！桃園市政府農業局積極協助農民開發通路，讓更多消費者有機會品嚐頂級水蜜桃的美味。今日（7/15）宣布與知名量販店「家樂福」合作，即日起在家樂福特定分店都能方便購買拉拉山水蜜桃。知名藝人小嫻（黃瑜嫻）也與剛出爐的2023年水蜜桃公主王艾妮、高薛采鳳化身直播主，共同推銷拉拉山水蜜桃，線上熱賣完售500盒。

知名藝人小嫻現場搶購直播拉拉山水蜜桃。圖／郭靜芝

陳冠義局長表示，拉拉山水蜜桃產季已進入中期，陸續聽到消費者對於如何購買正宗拉拉山水蜜桃的疑問，除了辨識拉拉山水蜜桃外形三大特徵：「底部渾圓」、「柄部有道溝」、「果皮有絨毛」以外，也可在本次合作的家樂福、復興區農會網購平台、農業局舉辦的水蜜桃展售活動等具公信力的通路選購，保證品嚐到最原汁原味的拉拉山水蜜桃。

家樂福表示，為了推廣「食在地」、「品自然」理念，特別與桃園市政府合作，由市府協助果農從產地出貨，透過家樂福賣場銷售通路，讓拉拉山果農們，經過一年辛勤的農事繁忙所生產的水蜜桃，可以順利完銷。也讓更多消費者有機會認識，並選購拉拉山水蜜桃如此優質的台灣在地農產品，為協助小農共盡心力。

受廣大民眾喜愛的拉拉山水蜜桃已是桃園市明星級農產品。圖／郭靜芝

桃園市政府農業局說明，雖然拉拉山水蜜桃已是桃園市明星級農產品，但市府仍不斷以創新行銷思維，協助農民銷售。本次首度以線上直播方式，與形象良好的「陽光女神」小嫻合作推廣拉拉山水蜜桃，吸引超過千人觀看參與，反應熱烈。未來也將持續以線上、實體並進的方式拓展農產品銷售通路，讓農民們不再有後顧之憂，全心培育種植優質桃園農特產品。拉拉山水蜜桃產季倒數中，也歡迎消費者把握機會選購，品嚐專屬夏季的香甜滋味。