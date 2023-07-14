漢堡王首張經典悠遊卡 專寵價199元即將開賣

實體門市聯手蝦皮商城 買卡再送200元現金折價券

今年3月漢堡王和悠遊卡公司展開緊密合作，推出周一超省悠遊日等多種悠遊卡/悠遊付優惠方案，備受消費者好評。暑期加碼祭出全台首張「全通路最殺優惠」的漢堡王限量經典悠遊卡，買卡即送200元現金折價券，買越多省越多，讓堡迷們在大「堡」口福之餘也能「堡」住荷包！

收藏家「必敗經典｣ 漢堡王悠遊卡 天天享火烤美味

為觸及廣大通勤族、學生族群，漢堡王與悠遊卡自3月起持續推出周一悠遊日優惠活動，受到歡迎。今夏悠遊日趁勝追擊，漢堡王推出收藏家必敗口袋「堡」物-經典logo悠遊卡，讓超省悠遊日活動不再受限於星期一。憑卡每日早上10點半後持漢堡王悠遊卡，超省系列套餐只要89元，節省小資族的荷包也滿足收藏家的嗜好與味蕾。

在卡面設計上，漢堡王選擇簡約的logo設計搭配樸實的卡面，打造令人愛不釋手的復刻時尚，同時向消費者傳遞不用花大錢也能享受簡單、美味的品牌價值初衷。

漢堡王經典悠遊卡將於7月20日於漢堡王門市販售，只要199元，隨卡大方贈200元現金折價券。除了實體門市之外，漢堡王首次聯手蝦皮商城獨家線上販售，限量5,000張，售完為止。蝦皮超市連結：https://reurl.cc/gDemm4

臨櫃消費使用漢堡王悠遊卡支付，享受簡單火烤美味。圖／漢堡王提供

不受限制的火烤美味 專寵漢堡王卡友

因應漢堡王經典悠遊卡推出，漢堡王特別端出多項優惠，憑漢堡王經典悠遊卡，臨櫃消費超省系列套餐，一律只要89元，就連隱藏版周一限定口味「起司醬洋蔥圈烤牛堡」也可享套餐優惠。隨卡附贈200元現金折價券，單筆消費滿250元，即可使用一張50元現金折價券折抵，超值優惠獨寵漢堡王卡友，更多相關優惠內容可詳見漢堡王官方網站。