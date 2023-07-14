打造全方位賽道體驗 大鵬灣國際賽道暨駕訓中心開幕啟動

屏東大鵬灣 – 「大鵬灣國際賽道」暨「大鵬賽道駕訓中心」於今天（7/14）舉辦開幕記者會，宣告台灣首座專業賽道經歷四年後正式重新啟用，開幕記者會當日現場冠蓋雲集，多位地方政要、商界代表均出席參與這個台灣賽車運動產業發展的重要時刻。

尚騰汽車集團斥資超過兩千萬，針對大鵬灣國際賽道及周邊設施進行全面修復與升級，以提供高品質、高安全規格且完善的賽道體驗服務為經營目標。面對汽車產業跨時代的分野，尚騰汽車集團也將以「油電共存、互利共好」賽道經營理念，重新規劃運營策略，期望能將大鵬灣國際賽道逐步打造成為不論燃油與純電車款皆能盡情發揮的全方位賽道。

「大鵬賽道駕訓中心」落址大鵬灣國際賽道首次開放的西側塔樓，一樓大廳處設有客戶休憩區。圖／業者提供

尚騰汽車董事長高易誼表示 : 「4年前的今天，大鵬灣國際賽道熄燈歇業，使台灣頓時失去了一座國際級的專業賽道。而在交通部觀光局大鵬灣風景區管理處全力支持活化場域的政策之下，尚騰汽車集團秉持在台灣推廣Motorsport汽車運動以及深耕賽車運動文化的理念，決定和鵬管處合作，重啟並延續這段過去台灣賽車界的難忘歷史。經過近3年的爭取與努力，4年後的今天，大鵬灣國際賽道終於再次以全新樣貌與大家見面，期盼再次喚起所有車迷朋友們對於速度的渴望，更希望對台灣汽車運動與賽車運動發展有正面助益！」

「大鵬賽道駕訓中心」（Delta Motorsport Driving Centre）一樓大廳處設專屬安全講習室。圖／業者提供

大鵬灣國際賽道自2019年7月14日起停業，經歷長達4年的閒置期，諸多賽道基礎設施已不堪使用，尚騰汽車集團在取得經營權後，隨即斥資新台幣兩千餘萬元針對賽道路面、場館基礎設施等場域進行修復與整建，並傾聽過往消費者對於賽道使用的經驗回饋，對於賽道經營模式進行通盤思考，針對服務品質與規格進行全面提升。Pit Zone整備區內，除針對基礎設施進行全面檢修，另設有專業維修工具整備區；而面對「由油轉電」的未來趨勢超前佈局，設置電動車專用DC充電Pit Zone整備區。

賽道安全方面，大鵬灣國際賽道攜手屏東全安救護車，提供完善的急救設備並定期經過衛福部檢核；做為賽道運作的安全核心，場邊Marshal賽控人員則與恒典摩托訓練學院合作，導入在全球營運已有40多年歷史的加州賽車學校亞太華語區課程經驗，將賽道專業控管人員和賽道控管技術的訓練與世界接軌，確保賽道運營安全符合國際標準。而針對所有車主進場的愛車，大鵬灣國際賽道也與全鋒事業合作，推出「業界首創的二次拖運保險」，降低因賽車脫困時所造成的二次人為損壞風險。全方位的服務升級，讓車友們在享受速度的同時，也能享有全面的保障。