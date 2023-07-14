全球首款輕極限運動手錶AMAZFIT T-Rex Ultra重磅登場 來場刺激的戶外冒險

智慧穿戴設備品牌Amazfit華米於今(14)日Amazfit T-Rex Ultra終極軍規GPS潛水運動手錶嶄新亮相，於台灣Amazfit 官網、各大線上通路售出。此款全新超堅固的戶外 GPS 智慧手錶是華米Amazfit T-Rex 系列的最高等級智慧錶之一，為想挑戰輕極限的您打造出「全戶外探險智慧手錶」! 目前Amazfit T-Rex Ultra終極軍規GPS潛水運動手錶有極地黑和沙漠黃兩種配色，原價16,995元打出優惠價14,595元，期間限定再贈送Bip 3 Pro智慧手錶，數量有限，立即搶購。

首款極限環境的輕極限運動夥伴

Amazfit T-Rex Ultra終極軍規GPS潛水運動手錶可運用於各種陸地、水上以及空中活動，支援超過 160 種以上的運動模式，包括鐵人三項、跳傘、滑雪、攀岩等，且防水等級高達10 ATM，讓使用者可以戴著進行30米水深自由潛水，以及其他高速水上活動，如衝浪、滑水等，皆首次出現在Amazfit T-Rex Ultra高規格產品內，而新增的運動模式讓「輕極限運動」愛好者有新的冒險與挑戰。

潛水運動手錶新增運動模式，讓「輕極限運動」愛好者有新的冒險與挑戰。圖／Amazfit華米提供

該款運動手錶採用堅固的316L不銹鋼製成，特殊的背板、按鈕及 4 個防泥按鍵設計，通過15項軍用認證標準 (MIL-STD-810G)，即使在激烈活動中也能幫助手錶保持完好無損。T-Rex Ultra專門設計的電路系統和電池續航力，可在-30℃的寒冷溫度下使用；其AMOLED顯示螢幕能達到1,000尼特的亮度，在強光的戶外條件下也能清晰可見。支援6個衛星系統及雙頻 GPS 定位，即使在高樓大廈或樹林中也能實現超精準定位外，路線導航功能也升級，導入路線可與下載的離線地圖作配對，並在氣壓高度計等功能輔助下，幫助使用者了解未知路線的環境狀況，確時掌握路線進度及海拔高度。

Amazfit T-Rex Ultra電池續航在典型使用情況下可持續長達 20 天，用戶可選擇新的耐力GPS模式長達80小時的GPS追蹤，以便進行遠足或攀岩活動。除此之外，也可啟用新的自動GPS模式，根據衛星信號強度智能切換定位設置，可幫助在信號強的區域節省電量。

潛水運動手錶可進行80小時GPS追蹤，以便進行遠足或攀岩活動。圖／Amazfit華米提供

智慧教練Zepp Coach™ 打造專屬鍛鍊計畫

針對想要優化訓練的使用者可以將身體特徵輸入至Zepp Coach™，獲得量身定制的鍛鍊計畫和科學指導。該手錶還可自動檢測數十種力量訓練動作，並在Zepp應用程式中記錄何種肌肉群得到鍛鍊，而透過Zepp Coach™ 人工智能教練提供的建議，可避免過度訓練，更快達到訓練目標，已完成的鍛鍊數據和運動軌跡皆能共享到Strava、adidas Running等應用程式。

以健康為中心的Zepp OS 2.0

Amazfit 華米自主研發的操作系統以健康為中心，可為使用者提供各項實時數據，如海拔高度、浪潮、溫度等資訊，配合 BioTracker™生物識別傳感器，則可在高海拔環境下發出異常心率及血氧飽和度(SpO2)警告，讓使用者能更準確掌握環境及身體狀況，避免意外發生。手錶支援一鍵測量功能，最快可於45 秒內獲取心率、血氧飽和度及壓力水平三項數據，且所有健康資訊都與Zepp應用程式同步進行。詳情可查詢：https://lihi2.com/pSN1R