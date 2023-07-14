「綠色盒餐節」 7／14~16日北車展售20款友善環境餐盒

由經濟部主辦的「2023年經濟部綠色盒餐節」，今(14)日在台北車站1F多功能展演廳盛大登場為期三天展售，邀集20款綠色盒餐限量開賣，現場不僅可以品嚐全臺最優質、最美味的綠色盒餐，更結合綠色環保主題，提供循環餐具使用，減少浪費及垃圾，一個個友善環境餐盒，訴說著廚師老闆用心。想要來場綠色盒餐美食之旅嗎？7月14~16日在臺北車站大廳，邀您一起食在地饗永續!

經濟部王美花部長致詞表示，因應疫後餐飲消費市場轉變並配合減塑及餐飲業永續發展政策，為了減少食材浪費、達到環境友善的目的，透過活動引導業者逐步改變營業模式、消費習慣，帶動餐飲產業朝綠色永續發展，鼓勵業者使用循環餐具，從盒餐包裝到裡面的食材，都希望能展現餐廳用餐、外帶盒餐的台灣飲食文化特色，也在環保、減碳上創造了良好的產業標竿。

經濟部特別以「綠色盒餐」為主題，共有207家業者報名，304品項踴躍投件，經評審委員從全臺百家參選餐廳中挑選出精選20品項以及優選62品項盒餐。圖／經濟部商業司提供

今年經濟部特別以「綠色盒餐」為主題，共有207家業者報名，304品項踴躍投件，經評審委員從全臺百家參選餐廳中挑選出精選20品項以及優選62品項盒餐，不僅有米其林餐盤、綠色餐廳指南及知名老店等具特色盒餐外，這些盒餐的共同特色是使用在地當令蔬菜，搭配木片、甘蔗、稻殼等植物纖維對環境友善的材質或經洗滌消毒可重複盛裝的循環餐盒，從餐盒設計、料理保溫、食物分隔、復熱食用等因素全都考量在內，讓每一份綠色盒餐變得不簡單，評審委員皆讚揚業者們的理念及堅持，選用食材、循環包裝，為環境盡一己心力。

活動現場也特別邀集20家綠色盒餐業者進行展售，每家的盒餐創新十足，如一般盒餐組「真心台菜」的「蒜苗松阪豬餐盒」，採用植物纖維餐盒，結合宜蘭的特色食材，簡單烹調保留肉質的嫩香口感，讓人一吃就上癮；「亞企味屋」推出「茄汁慢煨鯖魚餐盒」，用充滿日本味的黑柿番茄醬汁，淋在原汁原味的新鮮鯖魚上，令人看了就垂涎三尺；「日日禾日」在木片九宮格餐盒中，放進九個色彩斑斕的和式飯糰，組成「禾日嘉年華」盒餐，每一種顏色都是採用在地天然食材的顏色，猶如參與一場視覺饗宴；「一月初餐飲國際」推出「舒肥嫩雞餐盒」，使用國產雞肉，以符合低油、少鹽原則烹調後，淋上青醬，搭配一旁鮮甜回甘的當季時蔬、西螺優質米，享受美味的同時，也不會對身體造成負擔。另外在循環盒餐組的「少點鹽健康餐盒專賣」，運用可循環餐盒，盛裝招牌「迭香梅林嫩雞腿」，雞腿經舒肥烹調後變得軟嫩多汁，加上義式迷迭香、甜中帶辣的梅林醬汁，口味獨特；而台中的「四季村精緻美食」，特別為餐點量身訂做可重複清洗的不銹鋼餐盒，由店家親自外送、回收、清洗搭建循環服務，使用永齡農場所種植的猴頭菇，以蘑菇醬醬燒後，加上炙燒三角海苔絲飯糰，與其他低油、低鹽、低糖烹調的蔬菜，就成為「四季職人便當」。

圖／經濟部商業司提供 圖／經濟部商業司提供

而現場除了好吃、美味的綠色盒餐，更邀集循環盒餐平台好盒器、Loopick等廠商至現場提供循環餐具租借服務，響應環保、減少垃圾。同時今年經濟部也將輔導盒餐業者串聯餐具租賃、配送/回收、清洗等廠商搭建綠色餐飲供應鏈，協助業者導入循環盒餐服務模式，奠基餐飲產業綠色商模轉型，邁向永續，帶領餐飲業者轉型。

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