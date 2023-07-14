MONTAGUT攜手城市浪人許得瑋 感受熱血的夏日時光

在《全明星運動會》中成為藍隊選手，恣意揮灑汗水與淚水的大男孩－許得瑋，靠著努力和拚勁而被觀眾看見。2023炙夏，MONTAGUT與時尚媒體 明潮 M’INT聯手出擊，邀請到城市浪人－許得瑋，一起感受動感又熱血的夏日時光。

許得瑋，隱藏在陽光暖男性格下的精壯好身材，其實來自於小時候曾經的瀕死體驗，為了改善氣喘問題，而開始愛上運動和健身，甚至擁有專業的健身教練證照，因為經歷過無法運動的階段，所以特別珍惜。他也在衝浪、潛水、爬山及羽球等運動中，了解到要腳踏實地才能往上前進到目標，「當你看見別人的浪別羨慕，因為你的浪也隨時會到來！」

MONTAGUT與時尚媒體 明潮 M’INT聯手出擊，邀請到城市浪人－許得瑋，一起感受動感又熱血的夏日時光。圖／轉載自明潮

實用又時髦－自在享受生活

微電影中的MONTAGUT春夏男裝系列，展現了品牌對生活的熱愛和追求，採用天然材料，並運用清新的色調和輕鬆的造型，打造出優雅休閒的感覺。POLO衫和褲子單品強調舒適、彈性，通過對細節和剪裁的精心設計，提供多樣化的風格選擇，讓男士可以更加自由自在地享受生活。

支線LATITUDE緯度系列－展現全新運動裝束面貌

MONTAGUT 2023春夏微電影中，讓許得瑋在炎熱的炙夏，無論是跑步或是打羽球，身體動起來更加靈活、沒有負擔的MONTAGUT LATITUDE機能運動服，採用貼近亞洲身型的合身剪裁，兼融高機能和科技面料，以具有抗紫外線功能的輕量排汗布或彈性網眼布而製成，親膚透氣、快速排汗，提高服裝的舒適度，兼具造型感和活潑的配色，讓每一件服裝都充滿鮮明個性，MONTAGUT春夏男裝，為城市型男帶來兼具摩登時尚與陽光活力的穿著格調。

夢特嬌X許得瑋微電影連結：https://reurl.cc/AA3xG8