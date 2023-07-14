台灣電動車有夠夯！ 日本普利司通首款特斯拉專用胎T005 EV宣告登台

日本普利司通首款電動車汽車輪胎-特斯拉專用胎T005 EV，以ENLITEN輕量化、B•SILENT靜謐技術、LUXBLACK技術三大核心創新科技，為車主打造全新環保、智慧的卓越駕乘體驗。

國際能源署（International Energy Agency，IEA）去年報告指出，依據現行氣候政策承諾進行推算，2030 年EV電動車將占全球車輛（排除兩輪車、三輪車不計）逾 30%比重。此外，根據IHS Markit及PwC Global的預估，全球電動車在2027年達到5,100萬輛的銷售量；而台灣在1月至5月已有超過3,000輛電動新車掛牌，對比去年同期整體電動車銷售量幾乎翻倍成長，顯見台灣市場對電動車需求已逐漸成熟。

台灣普利司通總經理石井聡人為此表示：「2022年是日本普利司通創立 91 周年，也於今年正式對外宣布邁向 2030 年企業社會責任 E8 承諾。E8 承諾由 Energy 能源、Ecology 生態、Efficiency 效率、Extension 擴展、Economy 經濟、Emotion 情感、Ease 舒適、Empowerment 賦權 8 個代表日本普利司通企業的價值觀所組成，集團將致力於與員工、社會、合作夥伴及客戶一同實現永續發展的社會。著眼 2050 年，日本普利司通將以『碳中和』、『100% 永續材料』及『與自然和諧共存』三大目標，持續提供社會價值及客戶價值。而今日所宣布的日本普利司通首款電動車輪胎特斯拉專用胎T005 EV 就是與客戶一同實踐永續價值的第一步。」



全新T005 EV提升胎邊對比度，可顯著增加吸收光線效果，提升輪胎的炫酷視覺效果。圖／普利司通提供

日本普利司通特斯拉車款專用T005 EV輪胎擁有節能續航、舒適靜謐、濕地安全、磨耗性能與操控性能五大性能。T005 EV 輪胎採用B•SILENT靜謐技術，以內部海綿吸收輪胎內部產生的聲波，可以顯著減少車輛在行駛過程中產生的雜訊，進一步提升輪胎駕駛的舒適性，有效減少電動車的胎噪問題，感受安靜駕駛體驗。輪胎外觀亦採用日本普利司通 LUXBLACK 技術，提升胎邊對比度， 顯著增加吸收光線效果，提升輪胎的炫酷視覺效果，打造時尚前衛、科技感十足的輪胎造型。

日本普利司通即日起至8月底止舉辧「Outdoor Life戶外探索 生活體驗」活動，升級指定輪胎裝備即可享好禮。圖／普利司通提供

胎面的3D設計，溝槽花紋和新的花紋形狀相結合，改善磨損能量有效性，提升磨耗壽命；花紋剛性，同步提升操控駕駛體驗，讓轉向力均匀分佈在整個接觸面上，使得轉向更加順暢及操控性提升；花紋間距與溝槽深度比例優化增加接地面積，緩衝不平路面產生的衝擊，提升舒適性能。此外，T005 EV輪胎更使用突破性的 ENLITEN 新技術，通過輕量化設計，及降低輪胎滾阻的同時，進一步減少汽車的能源消耗與二氧化碳排放量，實現節能減排目標，擁有歐盟輪胎標籤等級A级；輪胎採用的創新胎面花紋設計，能夠有效提升濕滑路面制動，包含煞車與抓地力，大大提升操控性能，使車輛能夠輕鬆應對在駕駛過程中多變路況，提升雨天環境下的駕駛安全。此外，通過增大胎面接地面積設計，來實現輪胎操控性及舒適性的提升。

此外，為迎接夏季戶外旅遊需求，日本普利司通舉辧「Outdoor Life戶外探索 生活體驗」活動，即日起至8月31日凡升級指定輪胎裝備即享好禮二重送，不僅可抽SNOW PEAK帳篷、領航家行動冰箱等總值20萬好禮之外，買指定品項就送陶瓷電火鍋、大理石重力鑄鐵鍋、野炊輕便雙套鍋組等獎項，除大理石重力鑄鐵鍋外，其他贈送獎項直接加碼登錄LINE安心保固，即享免費全年保固服務。