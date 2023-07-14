肇喜登峰巡迴賽第三站-老爺逐夢公開賽 詹世昌笑舉冠軍杯

2023肇喜登峰巡迴賽第三站-老爺逐夢公開賽今天（7/14）在老爺關西高爾夫球場完成最終回合決賽，詹世昌抓7鳥無柏忌，最後交出低於標準桿七桿的65桿，以四回合總桿低於標準桿23桿的265桿，6桿獲勝差距，拿下今年台巡賽第二冠！以及獎金六十萬元。這是詹世昌今年繼五月底三花TPGA錦標賽奪冠後，在台巡賽再下一城。他賽後感謝贊助他的台豐球場董事長林伯實今天特地親臨球場為他加油。

劉嚴鴻奮力抓四鳥無柏忌，打出68桿，以四回合總桿低於標準桿17桿的271桿，自第四名上升至單獨第二名作收，獲獎金30萬元；原落後兩桿丶並列第二的劉永華在最後一洞連續出現失誤，最後打出70桿，以四回合低於標準桿16桿的272桿，以第三名收場；李玠柏揮出65桿丶林冠伯交卡67桿，兩人同以四回合總桿273桿，並列第四名。

老爺球場董事長廖年祈(中)和綠林興業有限公司董事長林果兒聯手頒發冠軍盃及獎金給冠軍選手詹世昌。圖／鍾豐榮攝影

詹世昌自2008年轉職業後，轉戰亞巡丶台巡丶中巡及中美巡多年，已累積近30場冠軍，他說，本周的比賽推桿手感不錯，抓得到推桿路線，鐵桿發揮也很好，奪冠很開心，每一場勝利都只是很專注自己的表現，他說：「七月底開始要再繼續出征亞巡賽，至少還要打10場，這個冠軍再次增強自己的信心，目標放在今年至少在亞巡賽再贏一冠。」他並提及近年台灣選手的成績有明顯進步，這是以好成績回饋贊助商的一個方式，他也鼓勵台灣的年輕選手要大膽一點丶放開一點，一步步往國外發展，「現在的年輕選手，無論在距離與年齡上，都有其優勢，在每年場數都有增加的台巡賽事中努力磨練後，再前進國際高壇，努力追求夢想。」

詹世昌奪冠後與大會貴賓歡喜合影！圖／鍾豐榮攝影

他也很希望TPGA近日能夠成功加入世界積分組織，台灣的選手都很優秀，台巡賽目前的規模不輸給泰巡丶菲巡及中巡，若能申請成功加入，可讓台灣選手更有動力前進更高的高爾夫平台。他呼籲更多的台灣企業可以再增加比賽獎金丶場數或選手個人贊助，幫助有潛力的選手往世界高壇發展。

這項比賽是三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，單站冠名主辦單位老爺關西高爾夫球場，主要贊助綠林興業有限公司，主辦單位台灣職業高爾夫協會，協辦單位老爺關西高爾夫球場。

這項比賽後兩回合賽事將透過網路以精華錄播方式，於7/22、7/23兩天的下午4點呈現給喜愛台巡賽的球友們，播放平台涵蓋台灣職業高爾夫協會FB及YouTube、雅虎運動Yahoo Sports、LINE平台-Golfourit、Line Today及智林體育台；全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒亦會在全省20多個球場播出。