陳高特調酒體「醇真66度金門高粱酒」衝擊你的味蕾全家便利獨家預購

2023年最夯必買的金門高粱酒！全家便利商店今年再度與金酒公司合作，推出「醇真66度金門高粱酒」，酒精濃度66%的極致風味震撼，聚會小酌拿出來，讓你一秒成為所有人的焦點，展現獨特的個人品味。即日起於全家便利商店FamiPort獨家預購。數量有限，要搶要快。

業者表示，「醇真66度金門高粱酒」是目前金門酒廠市售酒精度最高的酒品之一，但它並不只是酒精度高而已，而是由金門酒廠酒體設計中心專案特調酒體，從金酒的五大酒窖中，挑選金城廠和金寧廠2～8年窖藏優質頭段酒心，特別加入10年金城老廠陳高，及本土契作糯紅高粱酒基精心調合而成，造就甘醇爽冽、香郁醇真的風味，與令人難忘的絕妙感受。

酒液清亮透明的「醇真66度金門高粱酒」是精選2～8年窖藏優質頭段酒心、勾調10年金城老廠陳高的專案特調。芬芳馥郁的花果香氣息，高超勾調工藝建構的風味平衡，圓融中帶有勁道，狂放而器宇沈凝。酒精濃度：66%、容量：750ml。業者提供

「醇真66度金門高粱酒」酒液清亮透明，66度的醇厚酒體，濃稠的掛杯顯得格外不同，充份展現出不同於一般高粱酒的獨特風味，流露著芬芳馥郁的花果香氣息，高超勾調工藝建構的風味平衡，圓融中帶有勁道，狂放而器宇沈凝，讓它入口時幾乎察覺不到高酒精度的刺激感，取而代之的是甘、醇、爽、冽的絕妙體驗，令人回味暢快舒適，每一口都充滿著感動，品酒師精心特調酒體，值得懂酒的老饕們一定要試試的酒款。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)