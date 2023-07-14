YOI鹼性水獲雙國際獎項最高榮譽肯定

炎夏來臨！預防中暑，補充好水是關鍵，台灣專業鹼性水大廠耐雅格生技繼熱銷產品「曜pH9.0鹼性離子水」後，2023年推出「YOI鹼性水」，汲取自屏東「北大武山」源泉，並富含矽、鍶、偏矽酸、碳酸氫鹽等天然礦物。今年YOI鹼性水首次參加國際評鑑，即獲得擁有食品界米其林之稱的iTQi風味絕佳獎章「三星獎」，及歷史最悠久的國際品質評鑑權威Monde selection「特級金獎」，各項表現均獲90分以上評價，是台灣首支同時榮獲「風味」與「品質」兩大評鑑最高榮譽肯定的瓶裝水。此外，YOI 鹼性水以北大武山的早、中、晚時刻為靈感，推出三款別具巧思的瓶裝設計，時刻提醒消費者喝水愛自己！

YOI 鹼性水經專利獨創製程，以12道多重過濾製程嚴謹把關。圖／業者提供

打破鹼性水就是澀味感的偏見，YOI鹼性水取自北大武山水源，其得天獨厚的地理位置、氣候及千百年來的地下溶濾與淨化作用，造就其難得一見的「天然鹼性」特質，不僅擁有從裝瓶到開瓶飲用，仍長時間保持穩定、不易還原的酸鹼值，完美的礦物質比例，更蘊含「偏矽酸」與「碳酸氫鹽」等微量元素，打造輕柔且好入喉的純淨滋味。同時，響應環境友善與永續發展理念，從瓶身到瓶標，100％可回收再利用，並於廠房全面鋪設太陽能板，經由低耗能、高效率、自動化、智慧化的生產製程，將能源耗損降到最低，積極落實減碳行動。

耐雅格生技秉持滿足市場多元飲水需求的使命，陸續推出主打不同功能的瓶裝水產品。2023年推出新品YOI鹼性水，首波銷售獨家上架momo購物網，募資計畫即達標 330%。未來耐雅格生技將繼續朝向專業鹼性水品牌發展，以滿足現今市場的不同飲水需求，並持續拓展線上與實體的銷售通路，讓消費者有更便利且多元的購買管道。