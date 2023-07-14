國美館攜台中大毅老爺行旅、兆兆茶苑、coffee stopover 跨界聯名中秋禮盒「月鄉」

將思念揉進一縷月光中帶回家鄉，今年中秋前夕，國立臺灣美術館將跨界攜手台中大毅老爺行旅、兆兆茶苑、coffee stopover聯名推出2023中秋禮盒「月鄉」，內含東方月餅、西式點心、精品手採茶、濾掛咖啡，還有與兆兆茶苑及coffee stopover合作開發的「茶咖啡」，串起跨越東西文化的連結，將藝術美學延伸至節慶禮品，讓傳遞佳節情意更顯別出心裁。

月圓除了蘊含彼此思念的情意，同時也是相聚團圓的信號。中秋禮盒「月鄉」以國美館與財團法人席德進基金會所典藏藝術家席德進自1923 至1981的水彩畫〈屋〉作品為主軸，從畫中水墨渲染的重山裡，浮現出中秋皎潔圓月，讓思念情懷在層巒疊嶂裡發散氤氳悠遠的情懷；打開禮盒後映入眼簾就是家鄉磚紅的屋瓦，鮮明飽和的水彩描繪，讓思鄉的遊子循著月光一步步從遠方回到家鄉，在流淌的輕柔月色下團聚。揉合東方文化與西方情懷，將雋永的情思注入畫筆，對家鄉深厚的情感由然而生。

中秋禮盒「月鄉」以國美館與財團法人席德進基金會所典藏藝術家席德進作品為主軸推出限定盒。圖／業者提供

以兆兆茶苑自慢的果木烏龍搭配coffee stopover中焙配方畫家，入口細滑的咖啡縈繞著似有若無的多汁果香，緊接著溫暖豐潤的茶香竄出，在舌尖上與咖啡共舞，交織成全新風味體驗。由兆兆茶苑焙製精品手採茶帶來兩款不同體驗，韻味濃郁甘醇的果木烏龍，有厚實的龍眼木熟果香，而另一款木黑紅玉，除了標誌性的淡雅肉桂香氣與薄荷清香外，更有獨特的可可香氣。coffee stopover挑選兩款深受饕客喜愛的中焙配方，「畫家Painter」帶有明亮花果清爽感，「黑畫家Painter black」則以多汁的莓果風味。

東方月餅以經典廣式風味白蓮蓉松子蛋黃呈現，清香綿滑的蓮蓉餡包裹著鬆軟細緻的松子與烘烤過的晶瑩蛋黃，入口滑潤濃郁，香氣四溢。西式點心裡的綜合堅果塔在豐厚內斂的烘烤氣息外，幽微藏著淡雅果實風味，溫潤地賦予香氣帶有食慾的順滑感；而另一款多蘭謝塔在明亮蜂蜜氣味與焦香隱微的飽滿麥芽中，加入脆口的核桃帶來層次感，充滿吸引力的豐潤滋味挑動著味蕾。還有兩種不同風味的曲奇，無論是沁入柔潤的紅茶香氣，或是蘊含濃郁咖啡風味，入口後的細緻酥鬆皆令人回味無窮。

以節慶文化為觸媒，串連藝術和在地的深刻連結。國立臺灣美術館將美感深入日常，活絡重要藝術資產；台中大毅老爺行旅為城市旅遊創造知性體驗；兆兆茶苑將風土人文焙進一杯好茶之中，茶香律動的瞬間也品味自在悠然的人情味；coffee stopover透過解構品味咖啡新美學，傳遞灑脫的生活況味；四個不同領域的品牌聯名推出這份凝聚東方情趣與美學表現的佳節之禮。

國美館攜老爺行旅跨界合作中秋禮盒，舉辧聯名儀式。圖／業者提供

「月鄉」中秋禮盒定價1,280元，7月31日前預購享早鳥優惠價1,068元。禮盒訂購可洽詢國美館精品店(04)2372-3552#65或台中大毅老爺行旅訂購專線：(04)3702-8988，大宗訂購另有優惠，把握良機。