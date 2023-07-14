造型師黃打打造三種時尚風格

「希塔療癒」風靡近150國家，在台灣連歌手張宇都是官方老師，「希塔療癒」的官方老師Josh&Raena這次由「還有什麼比這更好團隊打造」邀請攝影師及知名時裝週造型師黃打一起打造拍攝官方老師Josh&Raena，將於20日首登「紐約時代廣場」，同時上Style Cruze美國雜誌封面，可以說是國際療癒圈首先登上紐約時代廣場的企業。

希塔療癒官方老師Josh & Raena，將於20號首登「紐約時代廣場」同時上Style Cruze美國雜誌封面，可以說是國際療癒圈首先登時代廣場的企業。Style Cruze/提供

Josh&Raena也非常滿意這次的作品，覺得在蒙大拿可以拍攝出如此不一樣的風格，結合當地文化跟時尚，非常榮幸，這次服裝搭配更由台灣時裝週知名國際設計師潘怡良老師作品做主打，另外搭配 「嘉裕西服」 跟 「西服先生」，一起強強聯手打造此次造型，過去曾上許多時尚雜誌專訪，也在台北電影節、紐約時裝週做造型的時尚KOL黃打老師表示，這次遠赴蒙大拿，我特別做了三套不同髮妝造型，搭配不同的髮型，有歐式古典浪漫、日式街頭、看起來的畫面就像從童話故事中王子跟公主走出來，整體造型要像電影劇照那樣經典。

希塔療癒官方老師Josh & Raena，將於20號首登「紐約時代廣場」同時上Style Cruze美國雜誌封面，可以說是國際療癒圈首先登時代廣場的企業。Style Cruze/提供

「希塔療癒」被譽為最強大的能量療法，希塔療癒ThetaHealing是一種冥想和精神哲學，ThetaHealing也是結合科學、醫學、心理學及靈性的療癒技術，ThetaHealing療法於1995年由Vianna Stibal創立，不論是生活感覺窒礙、在愛裡沒有安全感、財務起伏不穩、生命沒有目標方向，都很適合使用ThetaHealing，讓自己重新回到光與愛裡，創造自己的新生命，而「希塔療癒」明年就要滿30年，這次登上時代廣場，可以說是結合「時尚和身心靈」的完美搭配。

希塔療癒形象照首登時代廣場 造型師黃打打造三種時尚風格。攝影師雞男/拍攝

時尚髮妝造型師黃打相關經歷

2018哥德式商業創意比賽冠軍

2014-2022 品牌oqliq型錄造型

2019 日本哥德式染髮講師

2020 紐約時裝週後臺造型

2021 日本哥德式商業創意比賽優選

2022 台北時裝周髮型總監

2022 台北時裝周髮型總監

2022 藝人原子少年造型

2022 金音獎後台造型（藝人朱頭皮/李哲權）

2022 藝人李權哲Nissen汽車廣告

2022A-one學院燙髮講師

2023 台北時裝周髮型總監

2023 實踐大學客座講師