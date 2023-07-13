英國皇家品牌最佳詮釋者 克勞遜傢飾

一生需要享受一次如此舒適的空間

進入傢飾布領域轉眼已30年，克勞遜傢飾總經理林博彬回憶起80年代初期在天母開設第一家專門店期間,最讓他印象深刻，當時天母客戶可以說是全台北最懂也是最挑剔的客戶群，在這四年磨鍊之下，打下品質與服務的口碑。

直到日月光集團旗下的宏璟建設與日月光半導體合資，於86年成立日月光國際傢飾館，在館方極力邀請下，進駐這集結50多個歐美品牌的台灣最大傢俱館，克勞遜傢飾也是當時館內唯一被挑選的進口傢飾布品牌代理商，在這20多年經營期間，客戶遍及全省，更將布藝推向更完整居家佈置，從窗簾，沙發，壁紙，床罩，地毯，桌巾，抱枕…等軟裝設計整體搭配。

堅持英國品牌給獨一無二的客戶

克勞遜傢飾總經理林博彬表示:每個客戶都是獨一無二的設計，抱持這樣的初衷，也享受最後完成的成果，每當一個案件完成看到客戶滿意的笑容，就有動力再進行下一個案件，於是乎一做就到現在。

在這30多年克勞遜傢飾始終堅持代理英國品牌，因為英國自工業革命起紮下深厚基礎，早已將文化延伸至居家生活，而布藝正是他們引以為傲的居家設計一環，從繪圖設計開始，設計師一筆一劃完成後再送去製版-定稿-生產，也因為將最源頭設計保留在當地，讓英國始終在全世界軟實力排名可以名列前矛。

克勞遜傢飾品牌代理歷程

1989~2014代理英國CROWSON,該品牌並自1995年起連續3年得到英國女王獎。

2015~2021年英國皇家品牌WEDGWOOD首次跨界與BLENDWORTH合作推出一系列以WEDGWOOD經典設計圖騰的織品布料及壁紙。

最新品牌WEDGWOOD by CLARCK & CLARCK 及 LAURA ASHLEY

2022年起英國皇家品牌WEDGWOOD再次跨界與CLARKE & CLARKE推出更華麗豐富布料，壁紙，將產品再延伸至床罩…等室內軟裝。

2023年春夏起，代理英國標誌性品牌LAURA ASHLEY,自1953年以來LAURA ASHLEY風格不斷演變，以保持獨特和鼓舞人心，喚起英國鄉村的迷人美景和永恆的和平與寧靜氛圍，廣泛運用在居家織品及壁紙，近70年來一直是全球家居裝飾的最愛。

英國皇家品牌WEDGWOOD織品傢俱新品發表&夏季特賣會

今年適逢克勞遜傢飾35周年慶，為增加活動效益，並回饋更多愛好WEDGWOOD HOME織品消費者,訂於112年7月22日~8月20日於日月光國際傢飾館中庭舉辦<WEDGWOOD織品傢俱新品發表&夏季特賣會>。

另在112年7月22.23.29.30日連續二個周末下午2點到4點備有VIP免費下午茶及點心，現場採預約方式。

預約下午茶報名請洽 :0952-989-389林經理

活動連結 https://forms.gle/dSeW221bKTmrGCz9A

官網連結 克勞遜傢飾 (crowsonfabrics.com.tw)