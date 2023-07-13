肇喜登峰巡迴賽第三站-老爺逐夢公開賽 詹世昌持續單獨領先

肇喜登峰巡迴賽第三站─老爺逐夢公開賽今天（7/13）在老爺關西高爾夫球場進行第三天賽程，第二回合補賽結束後，繼續進行第三回合，詹世昌打出低於標準桿三桿的69桿，以三回合總桿低於標準桿16桿的200桿，繼續保持單獨領先；蔡凱任打67桿，劉永華打70桿，兩人同以三回合低於標準桿14桿的202桿，落後兩桿暫並列第二。明天最終回合決賽，領先的詹世昌爭取今年台巡賽第二冠。

蔡凱任三天以-14佳績暫時並列第二。圖／鍾豐榮攝影

劉嚴鴻交出67桿，以三回合總桿低於標準桿13桿的203桿，以落後三桿暫獨居第四位。陳裔東打70桿，以三回合低於標準桿12桿的204桿，暫列第五。另有三位選手包括洪健堯丶蔡啟煌及沈威成，同以落後領先者五桿的205桿，暫並列第六位。明天最終回合決賽，第一組自上午六點起出發，最後一組領先組詹世昌丶蔡啟煌與劉永華於上午7:20出發。

劉嚴鴻打完三回合三天以-13暫列第四。圖／鍾豐榮攝影

比賽開放觀眾下場。觀眾必須至球場櫃檯填寫資料並繳交設施及清潔費30元、並到出發站領換觀賽貼紙、始可下場觀賽。觀賽時一律走車道，不可乘坐球車，球場不提供洞與洞之間的接駁。大會製作的觀賽證貼紙、請貼於身上明顯位置，以利大會工作人員辨識。

此外，這項比賽將透過網路，將後兩回合賽事以精華錄播方式，於7/22、7/23兩天的下午4點呈現給關心台巡賽的球友們，播放平台涵蓋台灣職業高爾夫協會FB及YouTube、雅虎運動Yahoo Sports、LINE平台-Golfourit、Line Today及智林體育台；全台唯一球場數位媒體聯播網-高球傳媒亦會在全省20多個球場播出。