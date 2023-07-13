喚醒沉睡的馥郁醇厚百年工藝「麥卡倫The Red Collection 77年」重啟戰後之首批珍釀酒款

成就超越時空的稀世臻藏，「麥卡倫酒廠」憑藉著1945年戰後豐沛的歷史底蘊以及精湛的創新工藝，造就了麥卡倫於單一麥芽威士忌中不可撼動的領導地位，為讓世人一睹傳奇威士忌的魅力，麥卡倫的「The Red Collection」系列稀世珍釀，日前發表最新酒款「麥卡倫The Red Collection 77年」，麥卡倫「The Red Collection」系列，於2020年由首席釀酒大師Kirsteen Campbell攜手釀酒師團隊所打造，其系列核心為40年、50年、60年，未來將持續供應，而71年、74年和78年及新成員77年則將不定期發佈，「The Red Collection」系列以象徵品牌最頂級酒款的「麥卡倫紅」為主軸，讚頌自1824年麥卡倫肇建以來，對釀酒與製桶工藝無人能及的堅持與執著。它們是人類史上最古老的瓶裝威士忌，更是威士忌的過去、現在亦是未來的絕世經典系列。

麥卡倫「The Red Collection」系列，以象徵品牌最頂級酒款的「麥卡倫紅」為主軸，讚頌麥卡倫肇建以來，對釀酒與製桶工藝無人能及的堅持與執著。業者提供

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）表示，麥卡倫「The Red Collection」所代表的紅色意象別具深邃且悠久的意涵，代表麥卡倫釀造歷史中3位重要代表人物的象徵，包括源起於麥卡倫創辦人Alexander Reid，其姓氏「Reid」在蘇格蘭語中代表稀有的蘇格蘭紅髮血統。而隨著時光流淌，「紅色」意義更不僅於此，1903年接續酒廠經營的Roderick Kemp推出精選陳釀Choice Old系列，亦貼上獨特紅色酒標，藉以與當時一般酒廠出品的黑色標籤威士忌做區分，展現紅色的獨特與重要性；然時隔近一世紀，「紅色」亦延伸出酒款榮耀與尊貴的象徵性意義，1980年由麥卡倫主席Allan Shiach為高年份珍釀繫上象徵意義的紅絲帶，以彰顯對高年份酒款的隆重及其工藝價值，以3位麥卡倫重要的歷史推手，奠定「麥卡倫紅」的傳奇地位。

劉姿瓘（Rita）說道，提起麥卡倫歷史中極具意義的時刻，可追溯至1945年前後，全球受二戰影響，大量物資供不應求，釀酒原料也隨之匱乏，大部分酒廠經營困難，不得不以出售窖藏酒款維持經營，但即使在面對如此艱困的時空背景，麥卡倫仍堅持威士忌品質、保留珍稀酒款並選擇短暫休廠（1942-1944年），直至1945年戰後復甦方得重啟酒廠，而「The Red Collection 77年」即是麥卡倫酒廠於戰後重啟的第一批珍釀！在手工定製的麥卡倫專屬橡木桶經過時間的淬鍊超過77年以上，藉由麥卡倫首席釀酒大師Kirsteen Campbell主導，造就此款意義非凡的超高年份單一麥芽威士忌，不僅深具歷史意義，更為世上是最古老的蘇格蘭威士忌之一，展現麥卡倫對時間、傳承與精湛工藝致上最崇高的敬意。

麥卡倫首席釀酒大師Kirsteen Campbell攜手釀酒師團隊，打造出人類史上最古老的瓶裝威士忌「The Red Collection」，跨越世代的稀世珍釀麥卡倫「The Red Collection 77年」在極其珍稀且陳年的橡木桶中熟成，直到完美的境界，Kirsteen Campbell認為能夠參與麥卡倫「The Red Collection」 的釀造是畢生的榮幸。業者提供

麥卡倫首席釀酒大師Kirsteen Campbell則表示，麥卡倫「The Red Collection 77年」在麥卡倫精緻小巧的蒸餾器精粹出的新酒，注入手工定製專屬麥卡倫的橡木桶中靜置77年以上，隨著時間堆疊，橡木桶為威士忌帶來獨特風味，並賦予熟成威士忌臻於完美的100%自然酒色，「The Red Collection 77年」馥郁甜柔的風味，嗅聞時帶有柑橘的清甜果香、淡煙燻木及陳年橡木香氣，微妙且平衡的徜徉於鼻腔，入口後則是木質馨香、烤蛋塔、生薑及橘子果醬帶來的香甜，隨後輔以酸甜交織的綜合果乾風味於味蕾綻放，而尾韻則是煙燻木、櫻桃 Bakewell 餡餅及熱帶水果風味繚繞於口腔，完美演繹麥卡倫無與倫比的工藝、知識和技術。

麥卡倫攜手西班牙畫家兼藝術家Javi Aznarez發行的一系列插畫中，細數麥卡倫的傳奇歲月，藉由動畫與插畫，細膩呈現「The Red Collection」在麥卡倫歷史的重要象徵以玆紀念。業者提供

更多資訊，請上麥卡倫官網：www.themacallan.com 查詢

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