服飾領導品牌Canada Goose首款運動鞋Glacier Trail上市

跨越日常與戶外的界線，展現機能與時尚奢華新風貌，今年夏天，全球Performance Luxury Lifestyle 服飾領導品牌Canada Goose首度推出首款運動鞋系列，以時髦、高機能性且四季穿搭皆宜為主打的Glacier Trail運動鞋，將於7月18日起在Canada Goose新光三越A9專門店公開販售。

Glacier Trail運動鞋延續了品牌卓越的機能元素，將保護性、舒適性與時髦精緻的設計完美融合。這款機能性運動鞋推出高筒、低筒兩款，簡約流暢的線條不分男女都能駕馭自如。同時採用創新的防水設計與透氣面料，不論在城市街道、或是人跡罕至的山野林間都能自在穿梭，也能輕鬆面對雨雪、豔陽等多變的氣候型態。

Glacier Trail運動鞋推出高筒、低筒兩款，簡約流暢的線條不分男女都能駕馭自如。圖／業者提供

頂尖的機能性與保護性是Canada Goose創新商品設計的核心。Glacier Trail運動鞋採用平滑的防水、高透氣性的HDry®膜層、鞋身橡膠皮革包覆與耐久的橡膠鞋底打造，在最極端崎嶇的地勢也能提供絕佳的抓地力和穩定性，同時在最嚴酷的氣候下依然保持穿著的舒適度。

Glacier Trail運動鞋選用頂級質材搭配精緻低調的外型設計，與傳統粗獷的登山鞋極為不同，以流暢的線條勾勒輪廓，著重細緻、優雅的細節。鞋身的部分，採用麂皮和高級皮革製成，有黑色、棕色、白色等經典大地百搭色調，也有明亮活潑的季節性配色，如夕陽橙和冰川藍 ，適合各種場合裝束配搭，絕對是能滿足衣櫃所有穿搭的理想鞋款。

與傳統粗獷的登山鞋極為不同，Glacier Trail運動鞋以流適合各種場合裝束配搭，是絕對能滿足衣櫃所有穿搭的理想鞋款。圖／業者提供

多方向的鞋底紋及鞋跟外擴設計，靈感來自品牌經典圓盤標誌中的楓葉，確保在不平坦的下坡路徑時增加接觸面積、提高抓地力和穩定性。為讓穿著者最完美的舒適感，採用100％透氣微纖維onSteam® 材質打造的鞋墊內襯，具有優異的溫度調節性能，可保持足部長時間透氣乾爽。中底採用輕量化的支撐設計和緩震功能、其外觀造型靈感則來自大自然現象「風吹雪堆的紋理」。

低筒和高筒款式皆配搭360度鞋帶拉繩系統，讓貼合度更為完美，同時為越野探險提供了腳踝度保護，高筒鞋款則增加拉鍊設計，讓穿著者在任何活動中也能保持舒適的同時，也能受到保護。

Canada Goose Glacier Trail運動鞋兼顧日常與戶外的需求。這款機能型的時髦運動鞋全方位滿足現代探險者對時尚風格、舒適、保護和穩定性的需求。

Glacier Trail運動鞋官網:http://www.canadagoose.com