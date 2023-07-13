太星旅行用插座及速充寶延長線 出國更便利

疫情解封暑假一到，很多人都迫不及待出門、出國旅遊。不管是一家大小家庭旅遊、兩人浪漫旅行、或是個人的旅遊，都少不了手機、相機的一路陪伴。出遊在外需要手機導航、網路搜尋、電子票券使用，還要盡情的拍照、錄影，有時連行動電源都不夠用，手機最是擔心沒電。太星電工的氮化鎵PD20W旅行用插座及速充寶PD20W收納式充電延長線，讓您出門、出國旅遊，快速為手機、相機、行動電源加滿電力。

出國旅行使用電器，最先遇到就是各國插座形式不一，USB插座又不普遍，選擇一款輕便體積小的萬用插頭座還能附上多孔USB插座非常重要。美國、日本等國家電壓110V，插座也相似出遊攜帶台灣電器產品較可適用。其他國家電壓大多是220V，電源插座也各有不同，旅遊攜帶台灣吹風機、筆電或其他電器產品，甚至手機充電器都無法使用。太星推出的旅行用插頭座，體積小一顆可以遍行世界各地插座，只要注意標示上電器電壓是否適用，就可以插上太星旅行用插座，使用所攜帶台灣電器。

太星電工出品的旅行用插頭座 。圖／太星電工提供

太星旅行用插頭座還附有快速充電USB插座，可供手機、平板、相機、行動電源…等電器直接插孔充電使用。USB插座使用GaN氮化鎵元件，充電快又穩定還有更小的體積。插座帶有一個USB Type C孔，搭配高瓦數PD20W的快充技術。帶兩個Type A孔，搭配QC3.0的快充技術。可以快速為您的手機等電器充飽電力，還可以省去多帶一個不一定適用手機充電器。

出國在外使用攜帶電器產品除了電壓要注意是否適用外，旅行用插座產品安全也很重要。太星旅行用插頭座有多種保護設施，推出式的插頭有卡榫，讓使用中插頭安全不會回彈。插座有防觸電安全門，防止異物進入，避免觸電危險。有電源指示燈，可以確定插座是否正常通電，使用電器接近負載時還會閃爍警示，當使用電器超出負荷，內有保險絲設計，過載就啟動保險絲自動斷電。產品還備有一顆備用保險絲，讓出國使用台灣電器更安全安心。

太星電工出品的速充寶延長線。圖／太星電工提供

旅行在外飯店插座高低不一，常常受限USB線長度，手機有時還需要放在牆腳充電，太星電工速充寶PD20W收納式充電延長線，附有100公分電源線長，克服插座位置問題。可以輕鬆簡單的繞盤收納縮小攜帶體積，方便出門攜帶。三個USB孔設計，滿足全家出門使用，一個USB Type C孔，搭配高瓦數PD20W的快充技術。兩個Type A孔，搭配QC3.0的快充技術，高規格充電效率。USB充電器是AC 100V～240V的國際通用電壓，只要插上旅行用插頭座，全球皆可使用。

新冠疫情三年，縮減了大多數人的出遊、出國旅行，利用兩個月暑假帶上全家大小安排場遠行，帶上太星電工PD20W旅行用插座、速充寶PD20W收納式充電延長線，是兼具安全與效率的好選擇。WWW.MAX-STAR.COM.TW