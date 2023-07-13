2023北投納涼季 相揪來嬉遊

台灣最知名的老牌溫泉鄉「北投」，除了秋冬泡湯，自2017年開始於夏天舉辦的「北投納涼祭」，集合體驗在地吃喝玩買和娛樂的盛會，今年更以台味復古加日式經典為主題，打造寓教於樂的超chill盛會，更是不容錯過夏日活動！ 將於7月14日至30日活動期間大浴池變身為一個巨大的冰果室，矗立三座大冰山裝置藝術，漫畫家捲貓筆下愛泡湯的捲兔，悠遊在冰山場景中，拉著人力車、喝彈珠汽水、下棋等，呈現納涼會的熱鬧情境。

此項夏日盛事起源西元1913年，日本人在北投蓋了東亞最大的公共浴池，即北投溫泉博物館的前身，當時的台灣人還不知道溫泉和公共浴池如何使用，為了推廣，在當年的6月13日開幕時舉辦納涼會，結合吃喝買玩於一身的盛會熱烈展開，此後搭乘火車到北投參加納涼會成為當時熱門活動，同時也發展成為日後台灣夜市的雛形。「夏日漫北投」四格漫畫特展，由捲兔擔任站長，帶著大家走遍北投四大場館：北投梅庭、新北投車站、中心新村和溫泉博物館，在每一站都可以看到由捲兔擔綱的漫畫，輕鬆逗趣地帶大家感受和體驗北投風情。

北投溫泉博物館為延續在地歷史，獨創設計將在地文化融入其中遊戲，並推出納涼遊園券遊玩別處玩不到的十幾種深具北投亮點的遊戲，藉由遊戲深入了解北投，用北投納涼園遊券的方式來解鎖博物館的新玩法，使用納涼券玩遊戲可以集點，遊戲過關還可以獲得額外點數，兌換活動限定竹製涼扇、溫博館茄芷袋、溫泉毛巾等文創商品，若一次購買五張納涼券，加贈活動限定贈品－北投溫泉博物館限量悠遊卡一張。

使用北投納涼券遊玩北投味遊戲集點換好禮。圖/業者提供

納涼季每種遊戲都好玩，例如「北投釣寶」遊戲，在大浴池內藏有北投不動明王、北投獅、大俠與梅花鹿、北投紅茶等寶物，用釣竿釣寶物的同時，可以知道北投有哪些寶物。「月琴箭習生」北投是台灣民謠和月琴傳唱之鄉，結合高科技紅外線感應技術，射箭者將箭射到空缺的音符，用箭譜出完整樂譜，奏起北投風情的旋律，好玩又有成就感；「限時專送」是有百年歷史、北投專有的Uber，只載人到北投各地點不送貨的專送，將玩遊戲者送到各地，有的景點今日已不復尋，因而用遊戲的方式帶大家穿越到舊景點，回味舊時光；「不動敲明王」由日式傳統玩具「敲打達摩」重新設計有北投風格的不動明王、北投獅玩偶，周末打西瓜、保齡球、賓果等趣味團康遊戲，老少咸宜，大人小孩都能樂在其中，挑戰成功者可以贏得納涼券。

不動敲好運裝置，好拍又好玩。圖/業者提供

除了創新的北投味十足遊戲，活動所有遊戲的道具和文創商品均由北投溫泉博物館研發設計，百年前北投公共浴場就有賣的彈珠汽水，本此活動特別設計推出五款北投地方特色包裝的納涼彈珠汽水「北投公共浴場」、「北投溫泉博物館」、「溫博館彩繪玻璃」、「北投好萊塢－大俠梅花鹿」、「北投湯泡湯小童」，值得收藏。

今年納涼季溫博館還與鄰近場館串連，推出許多好玩的活動，梅庭的浴衣體驗、到鳳甲美術館看電影、中心新村DIY夏日竹扇等，周末溫博館延長開館至晚上八點，邀請台日樂團歌手和舞者共同匯演，豐富多元又有趣的夏日納涼活動，值得大家前來參與體驗。