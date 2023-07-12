2023肇喜登峰巡迴賽-老爺逐夢公開賽 詹世昌暫單獨領先

肇喜登峰巡迴賽第三站-老爺逐夢公開賽今天（7/12）在老爺關西高爾夫球場進行第二回合，因午後大雷雨，有60位選手未打完第二回合，在已完成兩回合的62位選手中，詹世昌打出低於標準桿六桿的66桿，以兩回合總桿低於標準桿13桿的131桿，暫時單獨領先；許立朋打65桿，陳裔東打68桿，兩人同以兩回合低於標準桿10桿的134桿，暫並列第二。

詹佳翰交出66桿，沈威成揮出68桿，兩人同以總桿低於標準桿9桿的135桿，暫並列第四位。

劉嚴鴻打出66桿，林冠伯71桿，同以兩回合低於標準桿八桿的136桿，暫並居第六。

業餘選手以賴昱禓打出69桿，兩回合總桿140桿，暫時是最好成績。

今天老爺球場中午前晴朗高溫悶熱，但午後下起大雷雨，大會鳴笛暫停比賽，球員紛紛開回會館。圖／業者提供

長春球員盧建順在標準桿三桿的第三洞，以六鐵打207碼，打出「一桿進洞」，贏得老爺關西高爾夫球場提供獎金 2 萬元丶台北 / 新竹老爺飯店住宿劵一張(擇一)，大安集團提供梨山賓館總統套房免費住房一晚。

今天老爺球場中午前仍然晴朗高溫悶熱，不過午後下起大雷雨，1:17大會鳴笛暫停比賽，至2:30雖然雨勢已停，但因仍有零星打雷，大會宣布延至3:30再決議，最後大會於3:40決定，因為場地部分問題無法完全解決，宣布今天停賽，第二回合未打完的選手於明天早上六點起自原位開始補賽，兩回合打完後繼續進行第三回合。