如何分辨正韓貨 小眾設計師選物店正夯

Made in Korea的產地迷思一直是許多韓貨迷的困擾之一，正所謂「羊毛出在羊身上」，如果同一個款式衣服「韓國製」和「中國製」肯定成本會相差許多，如果看到很便宜的價格就不太可能是韓國製造。

正韓、韓貨、韓組、韓版就一定是韓國製造？即便是在韓國當地明洞、東大門、地下街販售的便宜服飾其實許多也並非是Made in Korea，頂多只能算是「以韓國流行概念製作的衣服」。

最簡單的辨別方式，首先評估衣服的品質和價格，再來就是產地衣標。如果是「購自韓國當地」且衣標為Made in Korea，基本上就會是韓國製造生產，韓國的標籤至少是可信的，因為被抓到不實，可是會處以罰款或有期徒刑的重罰。

然而普遍在韓國服飾產業上，許多當地品牌也都並非在韓國生產製造，韓國人也早已習以為常，主要因為就算生產地不在韓國，但設計與品牌核心都還是在韓國，大家的接受度也比較高。只要品牌衣標清楚標示「這是哪裡生產製造」就可以。

要最可能確保自己買到的是「正韓貨」，可以選擇「韓國直送」商家。現下正夯的韓國小眾設計師選物店，在這裡都是通過篩選後再精選的商品，往往不需要擔心購買到劣質商品，而且每家選物店都有自己喜好的風格，更會是吸引買客屬於自家的獨特風格。

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