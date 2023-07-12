夏日被動式運動正夯 30分鐘室內爆汗體驗

現代人工作繁忙壓力大，又沒時間運動，被動式運動成為新的健身概念 ! 為追求美麗與健康共存的體驗環境，Google評價都達到4.8以上高分的「尚禾亞康養國際集團」在去年合併台灣岩盤浴領導品牌天沐岩盤浴的6家直營門市後，打造全新的超能量負離子spa會館，全台進行門市大升級! 目前有林口昕境、永和頂溪、南京復興、高雄五福與中壢旗艦，皆設有巨蛋型與浴場型岩盤浴體驗空間，還原日本玉川六輪石的負離子與遠紅外線能量，讓肌膚溫度升高，同時達到緊緻臉部肌膚。

尚禾亞除了引進岩盤浴，更推出「負離子循氣蒸」課程，業者透過負離子檢測儀檢測循氣蒸，能釋放出比岩盤浴高出10倍以上的負離子與遠紅外線能量 ! 只要坐浴薰蒸30分鐘，就能透過皮膚立即吸收到超高的負離子能量。「負離子循氣蒸」是由日本電氣石打造360度環型空間，透過水蒸氣撞擊到電器石上，就能釋放出大量的負離子，能讓身體達到放鬆壓力、深層排汗與促進新陳代謝，非常適合炎炎夏日不想在大太陽下運動的人，現在也能在冷氣房裡用被動方式運動維持身體健康與完美體態。7月至8月推出非常多的優惠活動，快讓自己釋放身體的壓力吧 !

【尚禾亞夏日纖體攻略】

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