李奧國際集團 7/12舉辦「納斯達克IPO上市輔導媒體發布會」

李奧國際集團整合「十大領域」、「百大品牌」、「跨洲跨國跨城市」營運服務、打造頂級客戶360度全方位一站式服務。今(12)日舉辦「納斯達克IPO上市輔導媒體發布會」。 李奧國際集團 王孝璿董事長表示，李奧國際不僅「營收和利潤可高速增長」，持續合併十大領域、總計橫跨三十三個產業以上合作品牌夥伴事業體，商業模式有如「全方位頂級生活品味服務版波克夏」，將快速併購多元企業上市，未來上市後將持續投資優良的上市公司及具有成長潛力的新創企業，成為綜合型控股公司。透過集團全方位服務的有機成長及快速併購雙模式並行，穩健發展集團體質，預計最快在18到36個月內，將可登陸美國納斯達克交易所主板，達成上市計畫!

李奧國際王孝璿董事長（右四），納斯達克IPO上市輔導啓動儀式與各品牌貴賓合影。圖／郭靜芝

李奧國際作為頂級生活品味領航者，領先全球業界為頂峰客戶成功整合跨國十大領域、全球百大品牌的全方位頂級服務，打造完全獨家且頂級私密的生活圈，引領新型態尊榮服務，真正實現集團承諾客戶專屬的全方位頂級生活品味，開創高奢服務新局。李奧國際跨國服務完整遍及主要城市，台灣在台北、桃園、新竹、台中、台南、高雄等六都會所陸續開幕，全球海外據點包括上海、北京、廈門、香港、新加坡、曼谷、吉隆坡等地啟動建置中，2024年將進軍東京、河內、首爾及杜拜等地；2025年預計往歐美地區逐步發展。

李奧國際集團擁有十大領域、百大全球頂級品牌合作夥伴，具備全方位頂級服務的集團營收優勢，深獲美國合作輔導上市專家團隊專業認可，在美團隊過往輔導亞洲成功上市企業的豐富經驗中，分析李奧國際不但具備強大營收獲利成長潛力，更是極難得擁有全領域跨產業營收的集團。據此美國輔導券商肯定表示: 美國李奧國際極具成長成下一個「波克夏」的強大潛能。