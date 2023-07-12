美食控看這裡！風靡全球山葵達人松井

教你聰明挑選山葵之道

台灣是一個美食之都，對於飲食的熱愛眾所周知，從街邊小吃到異國美食，各有其擁護者。日式料理在台灣即佔有重要地位，風格獨特多樣，其中最受到歡迎的莫過於使用山葵的料理；山葵的嗆辣和清新香、甜、甘風味讓食物擁有豐富的層次感、味蕾得到驚喜享受，甚至被延伸到生活中搭配小吃，深深地融入了台灣人的飲食文化中，成為許多台灣人餐桌上不可或缺的靈魂調味品。

市佔八成行銷19國 出自台灣老品牌

很多人可能以為，在許多國內知名餐廳、各大通路、量販店及連鎖超市都可以看到的山葵是日本進口，但其實是出自台灣品牌松井之手。松井在台灣擁有超過80%的市佔率，至今成立30年，行銷全球歐、亞、美洲、巴西等19個國家。因運用配方技術延長了山葵最難以保存的獨特濃郁風味，而受到各國青睞，進而成為創造這股風潮的幕後推手、全球都吃得到的台灣獨創美味。

認識山葵粉、山葵醬和山葵泥大不同

有的人會覺得為什麼買到的山葵不嗆辣？其實西洋山葵分為梗部、莖部、鬚根部，依添加比例不同分等級，莖部嗆味最嗆，是山葵嗆味的主要來源。而味道嗆除了來自莖部之外，西洋山葵又比阿里山山葵味道更為強烈，嗆辣度是三倍。目前山葵在市面上分有三種類別販售，分別為山葵粉、山葵醬和山葵泥，而其有何不同之處呢？山葵粉是西洋山葵經由乾燥後磨成粉末，在常溫下可保存的時間長久。山葵泥則是新鮮的西洋山葵整株磨成泥，利用研發及製程技術，保留山葵原本風味，讓饕客可以吃出山葵的植物纖維口感；因為是新鮮研磨，因此在不破壞山葵特有的風味下，需要低溫保存。而山葵醬則是大家最常看到的市售商品，有各種便利性形式設計的包裝規格，是西洋山葵經乾燥後磨成粉末，經獨特研發技術，開發出有別於山葵泥之嗆度及風味，所以可以在常溫下保存。

聰明消費看這裡 魚目混珠別買錯

台灣山葵粉銷售第一名的松井，在製程中堅持不添加化學防腐劑，已獲得HACCP、ISO22000及HALAL等三項品質認證，擁有許多忠實粉絲。尤其推出的各式調味料，『山葵粉系列』、『山葵醬系列』、『椒鹽系列』、『辣椒系列』、『各式香辛料系列』更是受到消費者喜愛，成為必帶台灣伴手禮之一。然而現在市場上出現魚目混珠的「嗆辣山葵粉」，在包裝上以相同英文品牌名稱與相似之圓形商標，令消費者常發生誤買狀況。推出「極辣山葵粉」產品14年的松井，特別呼籲消費者認清楚外包裝上松井的綠色山葵寶寶商標，且商品名稱為「極辣山葵粉」而非「嗆辣山葵粉」，簡單辨識、聰明選物！松井希望透過國內第一市佔率品牌的責任，為消費者把關、並為台灣山葵市場，帶來更多優質安心的美味商品。想了解更多：https://www.sg-wasabi.com.tw/