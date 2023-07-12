ALPHARD專屬升級快速電動滑門 TOYOTA原廠開發 台日同步上市

TOYOTA ALPHARD導入台灣後，以霸氣外觀、豪華內裝及極致安全防護系統，屢屢獲得消費者的青睞，創造絕佳的銷售成績。為持續創造舒適便利的用車體驗，TOYOTA原廠特別針對2015~ 2023年3月間出廠ALPHARD車款，提供快速電動滑門之升級服務，升級後滑門開門與關門速度可加快約20%，減少等待開/關門的時間，有效對應特殊情境的使用需求(如：提重物時、抱小孩時、天候不佳時、乘客上/下車後想讓車輛盡速駛離時)。

TOYOTA原廠為表示對台灣車主的重視，本次台灣的快速電動滑門升級服務將與日本同日上市，讓台灣車主享受台日同步的用車升級體驗。本次升級係透過TOYOTA原廠開發之軟體更新方式進行，毋需變動硬體，升級費用為6,500元(含稅及安裝工資)。即日起開放車主撥打全台TOYOTA服務廠電話預約(不含保修站)，預約後可於8/1(二)起至全台TOYOTA服務廠(不含保修站)進行升級，誠摯歡迎ALPHARD車主回廠升級。



和泰汽車秉持著創造顧客滿意的精神，繼2022年推出RAV4 TSS升級與本次ALPHARD快速電動滑門升級後，仍將持續向日本TOYOTA原廠爭取其他升級品項。未來若有相關導入升級項目，將另行通知，以提供更安全便利的用車體驗予全台廣大車主。