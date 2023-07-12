電驅雙動能 日製歐規頂配性能車 All-New CIVIC e:HEV 7/15正式上市，售價139.9萬

全新世代All-new CIVIC以e:HEV「次世代電油車」技術，打造以電為主、以油為輔的雙電動機革新動力輸出形式，結合最新研發2.0升直噴引擎，在追求馳騁駕馭與燃油效率中取得完美平衡，造成市場搶購熱潮不斷，目前配額800台即將完售！Honda Taiwan表示將持續與母廠爭取更多配額。Honda Taiwan並在今天(7/12)宣布全新世代All-new CIVIC e:HEV建議售價139.9萬元，全台Honda Cars將於7/15上市並開始交車。

日製歐規頂配性能車之電驅雙動能All-New CIVIC e:HEV，定7/15在全台Honda Cars 7/15隆重上市。圖／業者提供

由Honda最先進的日本寄居工廠負責製造、採全球最高規格的歐規導向之All-new CIVIC e:HEV以日製歐規頂配性能車之姿，挾帶最高安全規格的Honda SENSING、跑格化外觀、細膩質感內裝鋪陳，彰顯買家個人卓越品味。動力搭載全新開發的2.0升直列4汽缸Atkinson循環DOHC i-VTEC缸內直噴引擎，以13.9高壓縮比、41%熱效率，搭配雙電動馬達及PCU(Power Control Unit)電力控制單元，實現184ps馬力及32.1kg-m大扭力輸出優勢，其加速感受媲美3.5L V6引擎水準。All-new CIVIC e:HEV搭載235/40 ZR18寬胎面大尺吋低扁平比操控取向輪胎，締造連續彎路精準操控與高速公路穩定巡航，完美演繹每趟旅程的精采駕馭自信。

搶先預售之全新世代All-new CIVIC，其800台配額即將完售，Honda Taiwan業已積極向母廠爭取更多配額，以回饋消費者需求。圖／業者提供

All-new CIVIC e:HEV以降低引擎蓋邊緣與葉子板高度，創造更寬闊的駕駛視野，並採全球最高規格歐規導向車型設計，以世界級安全規格為基礎，搭載全新一代Honda SENSING及11具SRS輔助氣囊等安全配備，達成全方位安全守護。車室布局採MM思想跨級距空間，搭配5D Fastback造型設計，創造404L行李廂容積，另搭載BOSE Centerpoint高傳真環繞音響附12具揚聲器、跑車化設計上掀外滑式全景天窗、後座冷氣出風口等配備，成就頂級駕乘移動生活。