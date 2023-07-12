藝術家陳歡100號作品「向馬蒂斯致敬」即將面世

甫獲得盧森堡美術館肯定獎狀和兩度獲得日本東京都美術館金獎、韓國世界大展兩屆金獎、入選佛羅倫斯雙年展及入選法國春季、秋季沙龍展覽榮譽的得獎常勝軍藝術家陳歡的最新100號作品「向馬蒂斯致敬」即將面世。

陳歡博士是國際級的重要藝術家，他的作品屢次至歐洲美加、東亞大陸、日本、韓國展覽，多次獲頒大獎，並獲好評與收藏。除此之外，陳歡熱心公益，每年都會拿作品在臉書義賣，幫助弱勢族群。

陳歡是美國北方藝術大學博士，更是國際級的重要藝術家。圖／陳歡提供

他的論文主題著重於抽象藝術的探討，因此長期油畫風格亦是表現滴流與氤氳禪風之結合。他是國內知名度數一數二的音樂發燒友，因此創作的每一幅作品都極具音樂的生命力，不論是顏色的的繽紛斑斕、畫面的解構主義，無一不是注入洗練的律動感，欣賞其畫作猶如聆聽一首美妙的樂曲，或喜悅、或悲愴，如抒情的小步舞曲、亦如氣勢恢宏的交響曲，「音樂、品味」並存的藝術家風骨在其作品中躍然紙上。

創意無限的陳歡賦予抽象藝術的生命充滿了冥想與省思，恰似孟浩然的詩歌，表達各種隱居閒適羈旅愁思，畫風偶爾清淡自然或者厚重沈寂。這幾年不斷的改變畫風，融入當代思維，佈局以多種不同物件結構成為一種趣味性十足的畫面，每一件創作都極具張力及吸引力。