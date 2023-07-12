科技業相挺新北青農 攜手同創永續共好

在綠色永續趨勢下，企業更重視責任採購和綠色消費，支持台灣在地農產品可減少碳足跡，對環境友善，也符合企業ESG精神，可達到對環境、生產者和消費者都有利的共好目標。

有鑒於此，新北市農業局力邀「科技業挺農業」，邀請全國性產業公會、科技業者、企業福委代表等一同出席7月11日舉辦的「新北青農力X科技業、共好備忘錄發布會」，和新北青農共同簽署未來採購備忘錄，表達科技業支持在地農業、新北市農業局協助青農開拓科技產業企業福委會通路之決心，未來更希望借重科技業技術專長，協助新北青農運用科技工具管控生產品質、提升生產效率、解決農村缺工等問題，讓青農轉型科技農。

會場展出新北青農產品。圖／陳宗慶

為將新北青農產品推廣到科技業，執行單位中衛發展中心特別邀請台灣產業公會龍頭-台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）和新北分會，該會會員廠商3,006家，員工人數818,255人、台灣電信龍頭中華電信職工福利委員會、服務竹科園區上百家企業的福委股份有限公司、來自桃園的大大數位科技股份有限公司，和開發推出近30種機器人，世界最大最專業齒輪箱製造廠祥儀企業股份有限公司、來自高雄，專精食品檢驗與產品驗證的環虹錕騰科技股份有限公司、新北在地新能源產業業者宏茂光電股份有限公司、可協助新北青農拓展國內外市場的台湖食品開發股份有限公司，及地方創生知名團隊小鎮文創股份有限公司出席，在新北市劉和然副市長見證下，新北青農聯誼會盧苡甄會長與企業代表共同簽署採購意願MOU，將新北青農優質產品推廣給全台眾多科技業者，作為未來送禮採購參考，後續會結合新北青農力新官網推廣，並提供福委會新北農友產品及聯絡資訊，及搭配辦理科技園區展售活動，協助青農拓展科技業團購通路。

中衛發展中心也表示，中衛福委會近期推出疫後振興內需的同仁補助方案，新北青農的優質產品正好一起納入產品推薦名單內，供同仁選購。

新北市農業局長李玟表示，農業局作為新北青農最強力的後盾，為讓青年農民能無後顧之憂，全力產出最優質產品，積極開發各種農產通路，未來還會透過「新北青農力計畫」和通路洽談設置新北青農專櫃，讓消費者能更輕易就買到優質新北農產品。本著「共好」的想法，新北市未來將不只協助新北青農，更會將共好網絡擴散到全台，串聯其他縣市更多農友和科技業者，分享新北市擁有的資源，真正達到一起共好的目標。