新戶加入aifian 享 150 元回饋

「寵愛自己，就用 aifian！」aifian 為新型態電商平台，讓用戶能一站管理汽機車等裝備，透過便捷的升級和轉售服務，創造資源流動性，提升生活品質。aifian 也將不定期與各大品牌推出聯名活動，讓民眾管理裝備的同時，還能天天玩活動、享回饋，開啟美好生活的無限可能。

今年轉眼間已過去一半，電商平台 aifian 特別推出年中活動，鼓勵每一位努力生活的用戶，藉由滿滿回饋，體驗更多美好生活的可能！即日起至 7 月 16 日，民眾只要透過 aifian 官方推薦連結下載 aifian App，或於註冊時輸入專屬推薦碼，即可獲得互動回饋 150 元，讓年中時刻也能擁有滿滿幸福感！

年中往往是一年裡最忙碌的時刻，aifian 特別推出《今年下半，我想這樣過生活》活動，期望能讓每一位埋首工作的用戶，都能稍稍停下腳步好好照顧自己，細細品味生活的美好時刻。不管是與朋友相聚歡慶，或是到高級餐廳品嚐一頓奢華晚餐，都是寵愛自己的好選擇。

即日起至 7 月 16 日，aifian 新戶只要透過 aifian 官方推薦連結下載 aifian App，或於註冊時輸入推薦碼 「2023aifian」，即可獲得互動回饋 150 元！同時，aifian 也針對智能雲會員祭出專屬貼心獎勵，民眾於 7 月 10 日至 7 月 16 日首次加入智能雲會員，就有機會獲得回饋 100 元（名額共30 名）；既有會員在上述活動期間內提升智能雲等級，也將有機會獲得回饋 35 元（名額共30 名）！

此外，過去受到用戶熱烈迴響的《aifian 好友日》也在本次活動中熱情回歸！aifian 用戶只要於 7 月 12 日至 7 月 16 日期間推薦至少 2 名新用戶加入 aifian，即可獲得加碼回饋 100 元！加上原本的推薦回饋，等於推薦 2 人賺 300 元！若想知道更多活動詳情，請鎖定 aifian 粉絲專頁。