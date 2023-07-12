「百大建築設計的故事」 發掘台灣建築瑰寶

建築是人類智慧和創意結晶，現今社會，建築設計已經成為人們生活中很重要的一環，每個城市地標建築物都承載著不同歷史、文化和藝術價值，建築設計是創造美麗和功能性結合的藝術，一座好的建築應該能滿足人們的需求，並引起共鳴，在台灣擁有豐厚建築設計的寶藏，每個作品的背後都承載著豐富的故事和創意，隨著台灣建築設計領域的蓬勃發展，越來越多的人對於這一領域的故事和背後的創作過程感到好奇。節目製作人GRACE非常興奮地宣佈，即將推出一個「百大建築設計的故事」以全方位建築產業的節目為主軸，節目製作以雙機外景紀錄片的形式呈現，透過精心製作的細節和豐富的效果，節目中將邀請建築界菁英建築師和室內設計師，對建築的熱情展現出非凡的智慧和勇氣，洞悉建築背後的啟示與挑戰，分享他們的設計理念、用創意與藝術，成就他們的創作傳奇｡

「百大建築設計的故事」即將在台灣主流電視台公開頻道亮相，節目製播規格半小時，預計託播80集，安排100位建築師及100位室內設計師，100家建設公司新建案，深度了解全台灣房地產的新走向趨勢、100家建築相關產業工程營造、裝修裝潢、永續環保建材、智慧科技家居生活…等，一起解密感知豐富多樣的建築設計奧妙之旅｡

節目製作人GRACE表示:節目全集以中文發音中英文字幕形式播出，透過主流電視台頻道公播以外，也會透過全球網路社群媒體的力量同步播出，我們將向全世界展現台灣建築之美，希望這個節目能夠成為一個推動台灣建築設計發展的重要平台，通過這個全新的故事節目，希望能夠向觀眾展示台灣建築設計的獨特魅力及深厚底蘊，呈現台灣傑出建築作品的背後故事，讓更多人意識到台灣建築設計的價值和重要性。我們相信，這個節目將成為建築設計產業愛好者和觀眾們不能錯過的精彩節目，在傳承中尋求創新，在歷史中感知文化，在建構美好未來的道路上攜手前行，讓心中夢想顯化為現實｡