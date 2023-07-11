毛經濟夯！寵物公園公布2023上半年銷量成長最佳的萌寵好物

近年來國人寵愛毛小孩無極限，毛小孩登記數量已超過15歲以下人口，台灣寵物市場商機一年上看600億元，人們對於養寵物的需求快速提升，也讓寵物服務、日常食品與用品等需求大增。在寵物經濟熱潮下，寵物市場規模與日俱增且「養」出龐大商機，其中又以食品占比最大，與用品占比約7：3。

因應邁入2023下半年，知名寵物用品通路商《寵物公園》整理上半年數據，依據銷量成長幅度公布2023上半年寵物食品與寵物用品類別中，個別成長表現最佳TOP3品項，相較去年同期，寵物食品中，以銷量翻倍增長的「凍乾」封冠，而「無穀低敏飼料」及「主食餐包」則分別拿下寵物食品成長最多的二、三名，顯見天然寵物食品越受飼主青睞；而在環保意識及疫情解封下，寵物用品則分別由「豆腐砂」、「智能商品」與「推車」，摘下今年上半年成長最多的前三強。

「寵物人性化」照護需求催生 飼主對天然寵物食品越加青睞

現代人不僅把寵物視為家庭成員，同時也是飼主重要情感依託，因此催生出「寵物人性化」的照護需求，此需求轉變亦演變帶動寵物市場最大助力。為提供給毛小孩最好的生活，寵物用品不僅要買得好、買得舒適，寵物飲食也不再只是吃飽，而是要如何吃得好且健康，而變得更加精緻化，打造寵物食品龐大商機。

疫情解封帶動高價外出用品及智慧商品需求 寵愛毛孩不手軟

因應近年環保意識高漲，2023上半年寵物用品中，以「豆腐砂」成長幅度最顯著，相較去年銷量增幅約50~60％。豆腐砂是新型貓砂產品，由豆腐渣或豌豆纖維等植物性原料製成，或結合礦砂優點的混合型豆腐砂，主打環保、天然，且重量輕、低粉塵，受到許多年輕貓奴推崇，如Honeycare的吸水釋香魔法貓砂，標榜吸水時散發茉莉花香，除臭效果讓貓奴讚不絕口；艾可豆腐貓砂則主打1.5秒快速吸水，且通過SGS 168項高關注物質無毒檢測，皆為熱銷人氣商品，一推出優惠即會造成搶購熱潮。

豆腐砂因環保、天然，吸引不少年輕貓奴喜愛，成為2023上半年寵物用品類中成長榜冠軍。圖／寵物公園提供

據寵物公園內部數據觀察中發現，受疫情趨緩及解封影響，帶動外出用品及智慧商品買氣，新興熱門的「智能商品」成為寵物用品類中上半年成長幅度第二高的品項，如佩奇全自動智能貓砂機MAX，最大賣點就是智能鏟屎，附有智能噴霧淨味器，除臭抑菌效果佳，超大容量集便盒，最長標榜可累積15天再清理，搭配智能APP連線，還可追蹤貓咪如廁習慣，備受忙碌上班族及有外出需求飼主的青睞；另一款霍曼寵物烘乾箱，讓吹乾毛髮輕鬆不費力，兩側還有可隨時安撫、即時互動的開窗設計，成了不少飼主們的心頭好。

隨著解封，國人出遊人潮暴增，帶動寵物外出用品需求，又以「推車」最為顯著，光是上半年銷量增長近2成，包括FikaGO的 Free to go寵物推車，體積小、易收納且不占空間；Familidoo多功能推車則取得歐規EN1888合格認證、台灣商品檢驗合格，可讓寵物和兒童一起乘坐於推車內，受到小家庭與毛孩共乘需求家庭喜愛，顯見飼主寵毛孩毫不手軟。