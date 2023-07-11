三能全新品牌SANNENG OUTDOOR系列九月上市

進軍兩岸露營炊具市場

三能集團聯手極品莊園COFFEELLAND品牌，在此次「2023年台中國際茶、咖啡暨烘焙展」展會中，以「露營車」為發想，將咖啡、烘焙生活與戶外活動和自然環境相結合，在露營風潮日益盛行下，展期間引來眾多民眾駐足感受融合自然情景的咖啡烘焙體驗。三能集團全新品牌SANNENG OUTDOOR系列預計九月上市，推出燒烤、鍋碗瓢盤等露營炊具進軍兩岸露營炊具市場，規劃在露營專賣店、線上電商販售。

三能集團行銷中心總監張志豪表示前些日子走訪巡視幾個中國地區省分，許多大型經銷、連鎖展店尚未明顯回溫，反而是個性化商店如雨後春筍般地冒出，以往對微型創業、個性店互動少，目前則透過線上銷售及課程教學提供服務，三能目前與近十家學校合作，提供相關諮詢及專業配套建置，拉近彼此間緊密度，期許透過長遠紮根的累積以助於未來績效呈現。

甚至，從幾個重要購物節日銷售數據分析，例如最近的618，除了高端品牌仍保有其專屬市場，一般民眾漸趨理性消費，在產業環境及消費習慣改變之下，三能提供診斷式服務以因應，以多年來在烘焙器具製造經驗協助客戶在工廠運作提升各方面效能，三能今年上半年已經進行了12家工廠診斷，各家情況不一，除了協助客戶減少人力、降低生產成本，也增強雙方黏著度，三能著重的是附加價值，而非一味地在價格戰打轉，同時提高競爭者進入門檻。

此外，以創意為訴求的個性化店則強化與學校合作之連結，小眾市場客戶現階段無法貢獻大量銷售額，但以大陸地區三百多個城市估算，整體增加的量將是相當可觀的，這亦為三能和老師正積極設法觸及和掌握之處。

看好印尼擁有2.6億的人口紅利，烘培產業呈現集團化及個人單店兩極的發展趨勢，三能積極投入資源及心力，搶攻東南亞烘焙器具市場快速發展商機。目前已和1 家印尼當地廠商談妥代工方式合作，以及協助生產更新，生產三能不沾烤盤及工具類產品，除了降低整體採購成本，採購周期亦可縮短，未來目標是自行在印尼設廠。

目前三能已經和當地1家課程教學公司合作，積極擴大印尼市場，落實三能集團「提升亞洲烘焙技術，共同創建烘焙生態圈」的宗旨；近年來三能陸續邀請經驗豐富的烘焙師傅至亞洲各國展會進行烘焙師傅展演，讓台灣師傅往國外發展，也希望藉由烘焙師傅及各地區展會互動，透過平台納入當地連鎖店等商家，協助解決技術、產品研發、技術移轉及工廠方面等等問題，進而推升亞洲市場的銷售成長動能，帶動整個烘焙產業技術、整體產業鏈，並提升印尼、菲律賓、泰國等整個烘焙水準。甚至，今年十月，三能將和師傅一同前往德國展演，跨足歐洲版圖，三能將之列為中長期目標，穩健地拓展。

社會、環境和治理（ESG）已成為公司經營重要考量之一，隨著氣候變遷嚴重性日益彰顯，未來，企業將被迫尋找能減少環境足印的方式。企業營運每個環節皆被賦予「綠化」的任務，並具備創新技術與業務模式，堪符合永續發展資格；身為烘焙器具製造領導廠，三能集團希望將40年來對烘焙及食品器具安全衛生的重視，應用至「SANNENG OUTDOOR」，重新檢視人類與大自然共生的生活模式，引領露營品牌風潮，並關注環境保護和永續發展。

具研發能量的三能，今年再次應用新的塗層，不沾效果佳，環保製程，甚至解決露營消費族群在清洗及收納不易等問題，特別是「食安」議題更不容忽視；三能堅持將烘焙器具的價值應用於露營器具的設計和製造中，在追求營收同時讓消費者重新思考與自然的連結，並將品味森活的理念融入日常，共同守護屬於我們的地球。