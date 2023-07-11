2023肇喜登峰巡迴賽老爺逐夢公開賽首回合 劉永華、林冠伯、詹世昌暫時並列領先

肇喜登峰巡迴賽第三站-老爺逐夢公開賽今天（7/11）在老爺關西高爾夫球場開打，劉永華丶林冠伯、詹世昌都打出低於標準桿七桿的65桿，暫時並居首位；陳威勝丶賴嘉一丶劉又睿丶葉甫及陳裔東同以一桿之差的66桿，暫並列第四位。

另有五位選手包括蔡雨達丶黃議增丶沈威成丶美國的布瑞克希（Gordan Brixi）及長春球員蔡啟煌同以67桿暫並列第九。業餘選手以賴昱禓打出70桿最好，在職業榜暫並列第32位。

今天老爺球場中午前晴朗高溫悶熱，選手們揮汗揮桿，十分辛苦，午後三點多下起雷陣雨，降溫不少，首回合比賽於下午5:10結束。領先者之一的詹世昌今天打出八鳥一柏忌，包括四個五桿長洞有三個洞都是一切一推4呎內抓鳥，另外四鳥以第17洞三桿短洞，一記23呎長推抓鳥最具代表作，他賽後表示，今天推桿不錯，鐵桿一般般，一木還好，只失誤兩個洞未成功打上球道。他指出，老爺球場果嶺挑戰度大，速度及坡度起伏都關係到推桿力道的控制，較難掌握，將是成敗關鍵。

這場比賽於7月11日至14日進行四回合72洞賽程，共有四個國家122位選手，包括110位職業好手與12位業餘球員參賽，冠軍可得新臺幣60萬元。這項比賽是三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，單站冠名主辦單位老爺關西高爾夫球場，主要贊助綠林興業有限公司，主辦單位台灣職業高爾夫協會，協辦單位老爺關西高爾夫球場。

並列領先的劉永華今天木桿與鐵桿都發揮水準。圖／業者提供

肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，可另外獲得叢德貿易有限公司董事長姬斯敏加碼提供的獎金王獎金新台幣20萬元；且可得到翌年台灣三商名人賽的參賽資格。

另外，姬斯敏董事長還提供肇喜登峰巡迴賽每一場比賽的加碼冠軍獎金10萬元，第二名獎金加碼 5萬元。因此今年的每場肇喜登峰巡迴賽單站賽總獎金都增為315萬元。比賽兩回合後，取總桿成績優者前50 位選手晉級後兩回合決賽，冠軍可獲得獎金新台幣60萬元，亞軍新台幣30萬元。

明天的第二回合開球分上下午開球，第1洞與第10洞同時開球，上午第一組出發時間為 6:30，最後一組8:10開球；下午第一組於10:50出發，最後一組於12:20開球。這次比賽期間開放觀眾下場。觀眾必須至球場櫃檯填寫資料並繳交設施及清潔費30元、並到出發站領換觀賽貼紙、始可下場觀賽。觀賽時一律走車道， 不可乘坐球車，球場不提供洞與洞之間的接駁。大會製作的觀賽證貼紙、請貼於身上明顯位置，以利大會工作人員辨識。