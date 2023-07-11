用科技主宰全場 Garmin 發表全新 Approach S70進階高爾夫球GPS腕錶

智慧穿戴裝置領導品牌Garmin深耕戶外運動市場，今天（7/11）重磅發表「Approach S70進階高爾夫球GPS腕錶」，並邀請昔世界球后-曾雅妮一同見證Garmin跨足陸海空科技、打造業界最完善的Garmin Golf高爾夫生態系！全新Approach S70搭載亮眼AMOLED高畫質觸控螢幕，內建全球超過43,000幅全彩球道地圖，採用獨家Garmin高爾夫科學提供精準數據紀錄分析，以旗艦版規格提供業界最強16天長效電力全力支援專業高球玩家擬定賽事策略，猶如虛擬桿弟隨身在側幫助每一次完美揮桿、全面掌握球局。Approach S70以超輕量時尚設計兼備全天候健康監測，不論男、女都能在球場揮桿時或是日常穿搭展現個人品味，新品推出2款錶徑共3色，1.4吋(47mm)建議售價$23,990元，1.2吋(42mm)建議售價$21,990元即日起正式在台販售。

根據Garmin台灣用戶數據調查，近年(2020-2022)透過Garmin Connect App記錄高球運動的數據量成長48%，2022年Garmin高爾夫球智慧腕錶銷售量也大幅成長66%，看準台灣消費者對於能夠提供高爾夫精準數據紀錄的產品需求顯著攀升，Garmin推出猶如虛擬桿弟的全新「Approach S70進階高爾夫球GPS腕錶」，結合Garmin Golf高爾夫生態系明星商品，包括化身虛擬揮桿教練的「Approach R10 雷達高爾夫訓練儀」、精準掌握擊球距離的「Approach Z82 GPS高爾夫雷射測距儀」、輔助場上揮桿數據的「Approach G80 高爾夫GPS訓練儀」、「Approach CT10 高爾夫揮桿追蹤感測器」串聯Garmin Golf App提供完整運動記錄及提供完整記錄、分析擊球數據，Garmin不斷以創新科技刷新高爾夫數位裝置標準、打造業界最強高爾夫生態系，提供最多元精準擊球關鍵指標及詳細擊球數據分析，幫助高球玩家從練習場到球場，提升訓練效率與高球表現！

專為高球愛好者及專業運動員訓練設計的Approach S70進階高爾夫球GPS腕錶，搭載超明亮AMOLED高畫質觸控大螢幕，清晰顯示全球超過43,000幅全彩球道地圖、輕鬆掌握地形因素，靈活縮小放大聚焦目標距離，同時搭載 Multi-band GNSS 多頻多衛星定位，支援多頻 (L1+L5) 與多衛星定位系統(GPS/GLONASS/GALILEO)，幫助精準快速定位，並透過進階Virtual Caddie 球道攻略提示，根據過去揮桿資料、海拔、風速和風向等綜合因素，顯示擊球軌跡分佈資料及建議球桿，並以PlaysLike Distance 坡度距離補償同時考量上坡球、下坡球及飛行軌跡，並利用氣壓、溫度及風速等數據提供調整過後的真實距離。透過訂閱Garmin Golf App 會員加值服務-Green Contour Data果嶺地形資料查看特定果嶺坡度走向以規畫攻嶺策略並順利推桿入洞。Approach S70以業界最強電力續航全力支援高球玩家盡情揮桿，在智慧手錶模式下可達 16 天，GPS 模式下可達 20 小時，成為球場上最佳個人化武器，更能專注運動表現、增加自信和策略性地應對各種球場情況。

全新 Approach S70進階高爾夫球GPS腕錶推出2款錶徑共3色，1.4吋(47mm)建議售價$23,990元，1.2吋(42mm)建議售價$21,990元，7月11日正式在台販售。圖／業者提供

今天Garmin 特別邀請昔世界球后曾雅妮分享訓練中使用Approach S70 心得：「在球場上最在意的就是距離、風向及球場狀況，這也正是 Approach S70 的強項，透過Garmin 獨有的高爾夫科學數據分析，不僅精準提供風向、距離與地形坡度變化資訊，更能夠根據過去揮桿資料提供球桿建議，並透過坡度距離補償功能提供準確且即時的體感距離，幫助我精準擬定擊球策略，這都是過去機器測量做不到的。此外Approach S70的AMOLED觸控螢幕，在太陽下不論是球道果嶺跟距離數字都看得非常清楚，搭配Garmin Golf內建43,000幅全球球道地圖，就算是沒去過的球場一樣可以即時掌握球道和距離資訊，讓我放心專注在揮桿表現，就像是擁有專屬虛擬桿弟一樣！」曾雅妮近期持續透過Garmin Golf高爾夫生態系做訓練，現場分享到 :「Approach Z82提供精準雷射測距性能，像是影像測距穩定度輔助，在球場上輕鬆偵測旗桿距離，並在鎖定旗桿同時震動提醒，同步於螢幕上顯示風速，幫助在各種球道環境都能精準擊球!」

Approach S70進階高爾夫球GPS腕錶不僅在球場上具有領導性地位，日常生活中也提供全方位功能，包含肌力、瑜珈、HIIT訓練等超過40種熱門運動模式，幫助提升肌力和靈活度，同時避免運動受傷；在非運動狀態下，也能透過獨家全天候健康監測，包含心率、HRV、壓力追蹤、身體能量指數、血氧飽和濃度和進階睡眠監測等，幫助用戶全面了解自身健康狀況，得以在球場上佔有優勢。另外，Garmin Approach S70支援全新「時差顧問」功能，可依據航班資訊提供日照、睡眠時間及活動指引，協助減緩時差帶來的不適，滿足商務行程及休閒旅行。一支手錶不只解決場上需求，場下配戴也是全場焦點，Approach S70以陶瓷拼接雙色錶圈及按鍵的輕薄時尚外觀設計，推出1.4吋(47mm)低調百搭沉穩黑、1.2吋(42mm)簡約白與俐落灰，中性三色男女皆適用，不論各式場合都能大方展現個人品味。曾雅妮也提到：「Approach S70提供Garmin Pay行動支付支援信用卡及悠遊卡，以及來電、訊息等各種智慧通知與音樂串流，不論是在運動訓練還是日常生活中，都能靠Approach S70一『錶』滿足。」