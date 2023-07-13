SUM穩居台灣全方位用車服務之王

慶祝成立19週年，SUM以提供最實在的中古車買賣及車輛維修自期

這次年度大會主題：聚創未來，SUM be the One！意味SUM將攜手全台357家車商及211家保修加盟主，誓言提供消費者最安全安心的保障和服務。圖／SUM提供

台灣中古車市場競爭日趨激烈，消費者意識逐漸抬頭，以提供最實在的中古車買賣及車輛維修自期的「SUM聯盟」就此誕生！SUM作為全台最早成立的中古車商聯盟，涵蓋SUM優質車商聯盟、汽車保修聯盟兩大體系，近三年來營運表現持續攀升，除了SUM品牌知名度從70%躍升到89.6%；SUM汽車網官網每日不重複流量亦從13,652躍升到26,335；會員業已累積至73,040位。日前SUM慶祝成立19週年，特別結全台357家車商及211家保修加盟主，在高雄萬豪酒店舉辦加盟主年度大會，除了表揚績優加盟主，也期許SUM全台加盟店共同為中古車買賣及汽車保養維修服務，建構更讓消費者安心、信賴、透明的友善環境。

為了體現尊榮，獲得表揚的祥興保修業者搭乘專車進入加盟主年度大會會場。圖／SUM提供 這次也獲得表揚的五甲汽車業者在加盟主年度大會發表得獎感言。圖／SUM提供

「YES認證」嚴格把關 中古車車況透明免擔心

SUM優質車商聯盟從網站到店面，以推出「YES認證」為消費者購買中古車牢牢把關，「YES認證」證書猶如車輛的健檢報告，是由具備多項專業證照（國家汽車乙級技術士、汽車修護二級技工、二手車車況鑑定技術士合格等證照）所完成，全台共有16位平均年資超過15年汽車修護資歷的查定師，他們每年認證車輛逾3萬輛，累積認證台數超過24萬輛；每輛車均通過153項專業檢測，檢查內容均詳列於YES認證之中。

SUM以推出「YES認證」為消費者牢牢把關！該認證是由保修資歷豐富的查定師所完成，他們累積認證台數已逾24萬輛。圖／SUM提供

五大保固索賠無上限 SUM為業界唯一

「SUM優質車商聯盟」提供售前五大保證（非泡水車、無重大事故車、非變造車、非黃底計程車以及業界唯一里程保證車），除了建構完整售後保養通路之外，SUM更努力做到要讓中古車買家也能享有重要機能件的保固服務，SUM更是唯一提供保固範圍內索賠金額無上限的業者！許多中古車早已過了原廠保固，但這些動輒數萬到數十萬元的重要機能件（引擎、變速箱、方向機、起動馬達、發電機），SUM均慨然提供五大保固完整服務！且在購車後即可享全台211家SUM保修聯盟的售後保養服務，並依不同車型，最高可享有兩年或五萬公里保固升級服務。

為讓中古車買家能享重要機能件的保固服務，SUM除了建構完整售後保修通路，更是唯一提供保固範圍內索賠金額無上限的業者！圖／SUM提供

SUM三大安心保證樹立口碑 全台211家業者以全方位服務做車主後盾

SUM汽車保修聯盟創立至今，已服務逾51萬名車主，口碑便建立在以下三大安心保證：

保證一：一家維修全台服務！全台維修履歷系統連線，讓車主們無論身處何處碰到問題都可就近找SUM保修解決。

保證二：維修費用事先報價！SUM強調維修費用公開透明，絕不隨意對保養車主亂開價錢。

保證三：非耗材零件提供一年或兩萬公里保固！零件在保固期內正常使用下耗損，SUM將提供免費修護或更換零件。

SUM保修聯盟除了積極擴張服務版圖，設備也都求新求好！其中SUM專業鈑噴服務便採高品質環保水性漆；另如德國原廠指定VAS認證設備、瑞典Car-O-Liner電子車身校準系統、比利時GARMAT烤漆爐等，均屬專為進口車量身打造的頂級設備。此外更提供業界最強：漆面三年不限里程保固。一切的努力，都是為了讓消費者買車安心，養車永無後顧之憂。