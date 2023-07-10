老媽拌麵干貝蚵仔風味麵線新上市 不加香菜只加干貝受到青睞

香菜之亂再現，名人與網紅近日紛紛在社群表態，發表對麵線加香菜的立場，更有網友引用知名反香菜聯盟的代表人物喜劇演員「博恩」的臉書貼文，分享曾經吃麵線時被香菜喧賓奪主的經驗，引發數位網友激烈討論。拌麵品牌「老媽拌麵」為造福反香菜派，推出「只加干貝不加香菜」全新產品「干貝蚵仔風味麵線」，讓消費者食用具代表性的台灣小吃時，不用再遭受香菜所苦。

自古以來，香菜的是與非，一直都是為人津津樂道的話題。香菜氣味特殊，有些愛好者，巴不得每餐在餐點中加入大量香菜，但對於反香菜者而言，餐點中就算只有微量香菜，都是惡夢。

為平息香菜戰爭，老媽拌麵推出新品「干貝蚵仔風味麵線」(建議售價每碗128元、新品優惠99元)，相較於加入吸睛的大量香菜，老媽拌麵反其道而行造福反香菜派，在此麵線產品中不添加任何與香菜有關製品，深得反香菜派的喜愛，更標榜「麵線只加干貝，不加香菜」。

「干貝蚵仔風味麵線」選用以關廟麵工法製成的麵線餅，滑嫩不軟爛，搭配蚵仔風味鮮濃湯頭以及一整顆肥美帆立貝，老媽拌麵也貼心提供業界首創新包裝易拉開蓋，以1開2倒3沖泡口訣，讓消費者食用古早味麵線不用出門也不用煮，4分鐘快速沖泡開吃。

為迎接10周年慶，老媽拌麵以台灣經典巷口麵店為發想，祭出新品「有料」系列，顛覆「拌麵只有調味」的既有想像。除了蚵仔麵線，更推出兩款每口都吃得到鮮肉的拌麵，包括咬得到皮蛋、以四川料理手法研製，麻香與醇香兼具的「麻婆皮蛋肉醬麵」(建議售價每碗128元、新品優惠109元)，以及融合家傳古法與新世代鵝油的「黃金鵝油炸醬麵」(建議售價每碗128元、新品優惠109元)，麵條吸附濃郁鵝油醬汁，搭配炸醬碎肉，每口都是真材實料。

老媽拌麵以台灣經典巷口麵店為發想，推出兩款有料拌麵「麻婆皮蛋肉醬麵」與「黃金鵝油炸醬麵」。圖／老媽拌麵提供

老媽拌麵系列新品已於7月4日正式於官網販售，未來也將計畫上架momo購物、蝦皮等官方通路，讓消費者在家都能品嘗一碗台灣好滋味。更多資訊可查詢老媽拌麵官方網站：https://www.laomanoodle.com.tw/