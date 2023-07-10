全新款「金虎爺招財紀念酒 復刻黑」 「虎哩發大財」！

新港奉天宮金虎爺總會年度最大盛事之一 「虎爺」誕辰即將來臨，全台數十萬金虎爺信眾將齊聚慶祝！新港奉天宮金虎爺總會與鑫羿文創攜手合作，再度推出全新款「金虎爺招財紀念酒 復刻黑」，為金虎爺的聖誕千秋獻上一份特別的禮物。這款紀念酒不僅呈現出金虎爺威勢顯赫的形象，更凝聚了信眾們對金虎爺的虔誠與喜愛。

酒以純陶瓷工藝製成，外觀採霧金質感塗裝，呈現出俐落的黑色虎紋。圖／鑫羿文創提供

金虎爺以一身金身黑虎紋及碧綠色大眼而聞名，不僅具有驅災鎮邪的神力，「虎」諧音「福」，象徵著平安與財運，深受廣大信眾的喜愛。新港奉天宮金虎爺擁有全台最多的分會，每年農曆6月6日的虎爺聖誕，全台分會及信眾將齊聚新港奉天宮，為虎爺祝壽。信眾們攜帶金虎爺分靈回祖廟謁祖進香，共同參與令人震撼的「吃炮」儀式，現場氣氛十分熱烈。

金虎爺在台語中諧音為「金好爺」，在招財運方面極為靈驗，吸引廣大信眾尋求財富；2018年推出的「招財金虎爺錢酒」曾引起熱烈迴響與支持，其中一瓶更以競標價高達16萬8千元的價格售出。今年，新港奉天宮金虎爺總會再次與文創業者鑫羿文創攜手合作，以全陶瓷工藝技術打造全新藝品「金虎爺招財紀念酒 復刻黑」。相較於上一代的版本，這款紀念酒在尺寸上更為巧緻，更容易收藏。整瓶酒以純陶瓷工藝製成，外觀採用霧金質感塗裝，呈現出俐落的黑色虎紋，精緻而高級。陶瓷酒瓶內裝醇厚瓊漿，使用八八坑道58度三年陳高釀製而成，散發出豐富甘醇的香氣，具有足夠的勁道。

民間深信金虎爺可驅災鎮邪，保佑平安與招財。圖／鑫羿文創提供

此外，每一尊「金虎爺招財紀念酒 復刻黑」都將經過新港奉天宮金虎爺的過香火加持祈福，以保佑擁有這款藝品的信眾們能夠平安福氣，並帶來財富與好運。這款紀念酒售價為4,880元，7/10中午12時於酒類指定通路開放預購，首批606尊預計在9月出貨，越早訂購就能趕在中秋連假前收到，贈禮摯友貴賓。洽詢連結：https://bit.ly/3AcNANr



(禁止酒駕、未成年請勿飲酒)