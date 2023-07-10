2023台灣連鎖品牌加盟展前進東南亞 搶先布局馬來西亞市場

2023馬來西亞國際連鎖加盟展（Malaysia International Retail & Franchise Expo 2023）於今（2023）年7月7日至9日在吉隆坡國際會展中心展出。外貿協會受經濟部國際貿易局委託，率8家連鎖品牌業者參展並設置臺灣連鎖品牌館，展期3天共接洽約448位國際買主，後續預期可促成超過510萬美元商機。

本次臺灣館參展業別多元，集結甜品、手搖飲、餐飲及洗衣服務等品牌業者，包含鮮芋仙、凍心炸冰淇淋、瓷禧茶坊、NUTTEA堅果飲、Oja手搖飲、一青檸檸檬飲、風間餐飲、月見山沙威瑪及上洋洗衣服務等，都期待透過參展尋找馬來西亞代理商，希望以馬國作為拓展東南亞其他市場的基礎。

臺灣連鎖品牌布局東南亞多年，手搖飲業者過去扮演著領頭羊的角色，已搶先布局馬來西亞及其他東南亞市場，去（2022）年下半年開始，隨著疫情趨緩、各國經濟復甦，台灣各具特色的連鎖品牌開始重拾國際化腳步，積極尋找海外商機。本次參展業者表示，馬來西亞的清真認證普遍為穆斯林市場所接受，因此只要成功申請到馬來西亞的清真認證，等於成功為開發其他東南亞國家及中東國家的穆斯林市場打下穩固基礎。

臺灣館連鎖品牌館吸引許多大馬買主洽詢。圖／貿協提供

本次參展商各具特色，凍心獨特的炸冰淇淋，在馬國已有合作夥伴，並考慮合資設廠，共同開拓東南亞市場；另由於馬國消費者健康意識抬頭，認為喝飲料也要兼顧健康，因此讓以堅果做飲料的NUTTEA相當看好馬國市場，該品牌目前已在吉隆坡指標商場PAVILION內設有門店，本次參展希望能吸引更多加盟主；上洋自助洗衣在泰國已有數十間門店，近期亦已開始籌備在越南開店，本次希望透過參加馬來西亞連鎖展，能將該品牌洗衣服務引進馬國市場。

馬來西亞國際連鎖加盟展由馬來西亞連鎖協會主辦，為馬國規模最大的零售、特許經營及授權業務展會，今年共計超過200個品牌展出，並吸引12,000名人次參觀。參展商包括餐飲、美妝醫療、零售及幼教等連鎖加盟品牌，及開業設備、POS系統、送餐機器人等自動化設備等產業鏈業者，國際展區國家館除臺灣外，還有韓國也組團參加。

為協助臺灣連鎖產業拓銷國際市場，外貿協會今（2023）年下半年將繼續組團前往雪梨及新加坡，更多海外拓銷活動訊息，可至活動網頁（https://events.taiwantrade.com/2023franchise）查詢。