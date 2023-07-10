2023高雄國際食品展及飯店餐飲設備展 即將滿位

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的南臺灣食品業界年度盛會「高雄國際食品展」，將於今（2023）年10月26日至29日在高雄展覽館同期盛大展出。本展為南臺灣唯一的專業食品展覽，更為臺灣食品業者媒合商機、開發客戶的首選盛會，精選農產品、水產品、加工食品、異國食品、素食品及咖啡茶酒類等飲品一應俱全。預計吸引240家廠商、使用360個攤位參展，規模將恢復為疫情前8成，國內外參觀人數更可望上看15,000名。攤位即將滿位，把握最後報名機會!

不遠千里來臺，推銷自家咖啡的宏都拉斯商。圖／貿協提供

本屆展覽已獲高雄市政府海洋局及農業局的持續支持，徵集農漁水產品業者參與展出，展現在地特色；指標性茶飲業者伂橙，更是看準南臺灣市場首度參展，展出榮獲iTQI 國際風味絕佳獎章的產品，及提供客戶一站式服務；知名食品業者如老楊食品、好帝一（牛頭牌）、金蘭醬油、味榮食品、丸莊醬油等皆已報名參展；水產公會更擴大參展規模，號召更多會員廠商參與。參展企業認為透過本展，不但可觸及臺灣本地通路，更能與海外買主鏈結，透過採購洽談了解海外目標市場對產品的需求及定位，進而調整產品經營策略，對於開發海外市場相當有幫助。也不乏已成功拓銷的參展商，持續積極透過本展接觸其他潛在客戶，參展企業無不引頸期盼第一時間掌握疫後商機。

絡繹不絕的人潮。圖／貿協提供

除匯集眾多精彩多元的展品外，「高雄國際食品展」期間同步舉辦精彩周邊活動，包含國際食品通路商採購洽談會、食品產業研討會和產品發表會等。更為延續商機以接觸未能實體到訪的國外買主，提供為期兩周的線上展（Kaohsiung Food Show Online Exhibition），全力協助廠商追求最大參展效益、拓銷國際。

同期展出「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」，結合食品及餐飲設備一次到位。詳情請至官網（www.foodkh.com.tw、www.kaohsiunghoreca.com.tw）查詢。