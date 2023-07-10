2023台灣設計展 主視覺發布

以新北眾人之聲，打造城市混音共鳴

為串聯中央與地方資源、提升全民設計美學認知，以展現國內外創意設計成果及地方文化特色，「2023台灣設計展」由經濟部工業局與新北市政府共同辦理，台灣設計研究院、新北市政府文化局執行，將於10月6日至10月22日在新北市登場！展覽主題為「Ｏ起來」（唸：圈起來），概念由人出發，藉由設計圈起新北在地的核心意象，呈現群力共築的設計精神。主視覺以數位工具編寫城市元素，體現新北城市精神中的複合與動能。

主視覺由新銳設計團隊「叁式 Ultra Combos」操刀，藝術總監何庭安與設計團隊思考，如果新北代表了眾人之城，那它將不會只有一種面貌、一種聲音，而是以眾人之聲混音而成的MIXTAPE。為了呈現新北這張混音專輯並呼應主題，視覺採用大量的圓圈構成基調，如專輯唱片般的細碎反光，細膩地以無數的文字呈現新北的人文風貌、自然生態、百工百業，就像是以眾人之聲構成的交響樂章。色彩採用新北五條美學廊道代表色所組成，包括：鶯歌陶器所在的紅、藍天海岸的藍、黃金山城的黃、綠色山林的綠、城市探索的灰，呈現出新北市多元共融的城市特色。

「2023台灣設計展」首度於新北市鶯歌區展出，串聯三鶯地區周邊藝文空間，藉由美術館新地標為核心，將設計能量擴散至全市29個行政區。以「Ｏ起來」為主題。「Ｏ」蘊含著「環」的概念，是形容詞，也是動詞；是新北環狀的城市樣貌、是串聯城市各個節點的環型高架道路，是廠房中不斷輪轉的軸心，呈現出新北市不斷運轉的動能。「2023台灣設計展」10月6日起於新北盛大展開！展期17天，歡迎大家參觀。更多最新消息ＦＢ （ www.facebook.com/Taiwandesignexpo/）。