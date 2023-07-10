超高齡社會來臨 致力打造高齡者照顧計畫

和平國際致力打造「高齡者照顧計畫」 攜手專業團隊出版系列叢書

2025年，臺灣即將邁入超高齡社會，隨著整體人口結構快速趨向高齡化，失能、失智人口也逐年增加，長期照護已成為全民共同關注的課題。而面對被照顧者生活上的需求，不論是家庭成員或照護員，都必須對照護醫療有更深入的了解及專業知識學習。

當生活中出現高齡者照顧問題，皆能透過書中內容做出適當處理，和平國際廣邀各界人士一同響應推薦，共同打造完善照護計畫，期望為被照護者打造更安穩的日常生活，同時提升照顧者的醫療知識及心理素質。

老年人口逐年上升，需要醫療照護的長者也越來越多，政府陸續推出相關政策來減輕長照家庭的負擔，書中收錄了長照政策2.0的說明，帶領讀者了解其申請資格、服務類型，一次了解臺灣現行的長照政策。

而面對被照護者，生活中需要注意的細節是其中關鍵，病症常伴隨被照護者的身體因素而隨時發生，如何做好照顧現場的處理及觀察，更是需要考量。書中統整日常照護要點、好發疾病介紹，幫助讀者提升「照顧敏感度」，針對每位被照護者的身體需求進行觀察，並更有效率與專業醫療人員交流，制定照顧計畫。

期待以「實現高齡友善社會」為目標，幫助整體環境改善，同時為照顧者減緩心理壓力，全面性照護醫療內容，與照護者、專業相關人員共同打造一個更完善、令人信賴的長照未來。