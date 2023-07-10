M.D.明達館攜手Life爵士樂團 父親節曼妙獻樂音

崇越集團旗下安永集團餐飲品牌「M.D.明達館創作料理」餐廳，舉辦父親節《夏季•綻放》爵士音樂會，邀請由Life爵士樂團團長吳柏毅與逆光飛翔黃裕翔組成的Life爵士樂團，現場演奏館內珍藏的C.Bechstein（貝希斯坦）鋼琴，讓賓客一飽耳福，將於8/5讓大家一起透過曼妙琴音、美味佳餚，向內歛質樸的父親表達心意，渡過美好夜晚。

M.D.明達館創作料理推出的父親節特製料理，內容使用安永集團特色食材，嚴選日本愛媛縣清酒，除了干貝鮮蝦、雙魚炊飯、鱸魚天婦羅等海味佳餚，還有A5和牛，另外備有Sake Pairing供饕客選擇，體驗日本酒與和食的餐酒文化。時值仲夏，Life爵士樂團特地準備多首與夏季主題相關的曲目，包含夏天的浪花、Summer Time及經典金曲，現場也邀請三位觀眾共同為新曲命名，由黃裕翔即興創作，吳柏毅再以即興的曲風搭配合奏，揮灑爵士即興精神！

安永集團出品的透抽、金鯧等水產，能品嘗到食材本身的鮮美甘甜。圖/業者提供

採用鱸魚跟鯛魚製成的雙魚炊飯，口感層次豐富。圖/業者提供

本次父親節活動在8/5的19:00~21:00正式演出，18:00開始入席，票價2,500元即可享用精美套餐並欣賞精彩演出，不含服務費與酒精飲品，座位有限。其中明達館珍藏的C.Bechstein鋼琴，是Carl Bechstein（卡爾．貝希斯坦）於1853年在德國柏林創立的品牌，琴鍵觸感柔軟自然、極具表現張力；音色純淨優美，受到德布西、李斯特等音樂家們的喜愛 ，晚上的演出中，音樂家黃裕翔將彈奏貝希斯坦鋼琴，為古董琴韻賦予新的活力，搭配吳柏毅吹奏的薩克斯風，帶給聽眾一場別開生面的音樂饗宴。