2023肇喜登峰巡迴賽-老爺逐夢公開賽 7月11日熱烈開打

總獎金315萬元的肇喜登峰巡迴賽第三站-老爺逐夢公開賽7月11日將在關西老爺高爾夫球場隆重開打，以迄7月14日止，共進行四回合72洞賽程，將有來自四個國家128位選手，包括116位職業好手與12位業餘球員參賽，冠軍可得新臺幣60萬元。何祐誠尋求衛冕，洪健堯追求台巡二連冠。

這項比賽是三商集團榮譽董事長翁肇喜個人總冠名贊助，單站冠名主辦單位老爺關西高爾夫球場，主要贊助綠林興業有限公司，主辦單位台灣職業高爾夫協會，協辦單位老爺關西高爾夫球場。這也是老爺球場相隔23年 (自1999年)後，連續第二年舉辦男子職業公開賽！老爺關西球場係於1995年正式營運後，舉辦了1998及1999年兩屆老爺男子公開賽，其後連續舉辦了17屆的TLPGA老爺女子公開賽。

老爺球場已故老董事長廖萬應往昔一直熱心支持國內男子與女子職業高爾夫運動多年，在相隔23年後，去年起廖年祈董事長再度與TPGA合作舉辦台巡賽事，持續善盡推動發展台灣高爾夫運動的回饋社會的責任。特別的是，「綠林興業有限公司」林果兒董事長也是這場比賽的主要贊助者。

綠林興業公司林果兒董事長次、老爺球場董事長廖年祈及陳榮興理事長揭曉冠軍獎杯後合影。圖／林勝凱攝影

今天（7/9）在老爺球場舉行的賽前記者會上，老爺球場董事長廖年祈表示，老爺球場做為高爾夫的一份子，以推廣高爾夫為職志。除了不定期舉辦業餘活動外，也舉辦職業高爾夫賽，提供競技平台進而提升國内職業高爾夫水平。在青少年培訓方面，老爺球場每年舉辦甄選有潛力業餘球員加入培訓隊。目前有4女8男共計12位。年齡分佈在國、高中及大專，由於成績優異，目前有兩位培訓生申請到國外大學全額獎學金，繼續在國外發展。他並勉勵選手，以老爺球場母公司互助營造為例，互助營造跨越一甲子的歲月，從默默耕耘到開枝散葉，是一群極佳團隊彼此合作無間，以竟其功。而成就高爾夫的路途是孤獨、艱辛的，在配合時尚大數據分析，不斷修正、辛勤練習，才能成就自我。終歸而言，不管在帶領團隊或球場上孤軍奮戰，都要努力不懈，全力以赴，才能成功。

而綠林興業董事長林果兒則指出，今年自己在籌辦另一場綠林慈善盃比賽時，有著深刻的體悟：善心會感染丶好事會傳播丶風氣會更好，他未來將盡其所能，會持續支持贊助台灣的職業高球賽。他也勉勵球員們要懷著和他當年在日本打拼一樣的不服輸心理，超前以外還要再超前，期許自我要成為強者，保持在前面，一起與強者們競爭，虛心學習丶追求卓越！「努力不一定會成功，但努力一定會有成果！」

TPGA理事長陳榮興（左起）、綠林興業公司林果兒董事長、美奇實業董事長顏慶齡以開球儀式宣示比賽將於7/11日開打！圖／林勝凱攝影

尤其是有關TPGA申請加入世界積分組織期間，林董事長說：「我們樂觀其成，並會繼續支持TPGA！讓台灣的選手在世界高壇，像往昔在日本一樣發光發亮。」

今天（7/9）也舉行一天十八洞的賽前職業、業餘配對賽，有21位職業選手與70多位社會業餘人士配對同組揮桿，採新史克蘭波賽制。最後由職業選手詹世昌與三位社會業餘人士林果兒丶談子暢及黃志賢合力以低於標準桿11桿的61桿，贏得配對賽冠軍，社會業餘人士各得PXG 0311 XF GEN5 混合桿一支。

肇喜登峰巡迴賽是三商行創辦人之一丶三商集團榮譽董事長翁肇喜先生，2021年起因疫情影響，台巡賽場數與總獎金大幅萎縮，他以個人名義總冠名，特別贊助舉辦六場比賽，每場比賽翁董事長贊助200萬元。共計1200萬元；率先築起2021年台巡賽的基本架構：今年依相同模式與贊助金額繼續此總冠名贊助，場次並增加為七場比賽，使得今年度台巡賽場數也多了一場，總計15場賽事。肇喜登峰巡迴賽並單獨設立年度獎金王特別獎項，肇喜登峰巡迴賽的獎金王選手，可另外獲得叢德貿易有限公司董事長姬斯敏加碼提供的獎金王獎金新台幣20萬元；且可得到翌年台灣三商名人賽的參賽資格。另外，姬斯敏董事長還提供肇喜登峰巡迴賽每一場比賽的加碼冠軍獎金10萬元，第二名獎金加碼 5萬元。因此今年的每場肇喜登峰巡迴賽單站賽總獎金都增為315萬元。

綠林興業董事長林果兒表示，今年自己在籌辦另一場綠林慈善盃比賽時，有著深刻的體悟：善心會感染丶好事會傳播丶風氣會更好，他未來將盡其所能，持續支持贊助台灣的職業高球賽。圖／林勝凱攝影

這場比賽除了122位台灣選手以外，有來自日本丶菲律賓及美國共六位外籍選手參賽角逐，國內則是長春丶中丶青代選手盡出，去年度總獎金排名前60名種子球員多數均參加競逐，職業好手包括2022台巡賽獎金王及今年目前最新獎金排名暫居第一的詹世昌（2022台灣三商名人賽與今年三花TPGA錦標賽冠軍）丶去年台巡賽總排名第二的李玠柏丶第三的洪健堯以及排名第四的劉嚴鴻；另有年輕好手謝繼賢（今年肇喜登峰長華公開賽冠軍）丶王偉軒（今年彰化公開賽冠軍）及今年獎金最新排名暫居第五丶第六及第七的呂偉智丶張緯綸與劉永華。

另外，還有次巡賽ThreeBond挑戰巡迴賽去年獎金王余松柏與今年最新獎金排名暫居第一的呂孫儀，及超過10位長春好手包括陳志忠丶林吉祥丶52年次呂文德盧建順丶葉彰廷丶謝錦昇丶張澤鵬丶蔡啟煌等也都參賽角逐。

比賽兩回合後，取總桿成績優者前50 位選手晉級後兩回合決賽，冠軍可獲得獎金新台幣60萬元，亞軍新台幣30萬元。

老爺關西球場此次比賽球道全長7026碼，果嶺坡度起伏大是其特色，推桿預料是勝負關鍵。7月11日的首回合開球分上下午開球，第1洞與第10洞同時開球，上午第一組出發時間為 6:30，最後一組8:20開球；下午第一組於11:00出發，最後一組於12:50開球。