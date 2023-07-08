綠色盒餐節7/14~7/16北車盛大展開

為迎接餐飲產業消費日漸活絡，並配合減塑及餐飲業永續發展政策，經濟部舉辦第二屆「盒餐徵選活動」，將於7月14日至16日在台北車站盛大展開-2023經濟部綠色盒餐節，邀民眾一次品味全國特色盒餐饗宴。這次以「綠色盒餐」為主題，鼓勵業者使用在地食材，減少食物里程數，同時運用環保材質餐具，如木片、甘蔗、稻殼等植物纖維，或經洗滌消毒可重複盛裝的循環餐具，進行盒餐設計及服務，減少浪費，現場提供循環餐具租借使用，減少浪費及垃圾，邀您一起食在地饗永續。

今年綠色盒餐徵選，共207家、304個品項參與徵選，透過廚師、美食、餐飲經營等不同領域專家評審委員，從中挑選出73家、82品項，不僅有米其林餐盤、綠色餐廳指南及知名老店等具特色盒餐外，也為喜愛美食的饕客們推薦20項精選品項，各種多元餐盒料理，包含臺式、異國、原民、清真料理等各樣風味盒餐，甚至還有割包、米線等特色主食融入盒餐元素，盒餐品項豐富美味。

綠色盒餐節，誠摯邀請您在7月14日至16日來臺北車站1F多功能展演廳參加為期三天的綠色盒餐節展售活動。圖／經濟部商業司提供

綠色盒餐節將是一場精采豐富美味的盒餐饗宴。「亞企味屋」用宜蘭在地鯖魚，燉煮主廚特調黑柿番茄醬汁，酸甜開胃清爽解膩；「一月初餐飲國際」主打低油、少鹽的營養健康盒餐，低卡少負擔減脂，同時擁有豐富味蕾享受；「日日禾日」特設計九宮格餐點，以冷盤精選不膩口的開胃菜、搭配禾日彩糰，繽紛的飯糰讓人食指大動。

還有「少點鹽健康餐盒專賣」舒肥無骨雞腿軟嫩多汁，外皮酥脆，迷人風味的義式迷迭香，最後淋上梅林，再搭配健康配菜真的很滿足；「四季村精緻美食」以炙燒三角海苔絲飯糰搭配蘑菇醬燒猴頭菇，以少油低糖低鹽烹調，滿足視覺與味蕾饗宴。

鼓勵業者運用在地食材，減少食物里程數，同時運用經洗滌消毒可重複盛裝的循環餐具進行盒餐設計及服務，減少浪費。圖／經濟部商業司提供

7月14日至16日來臺北車站1F多功能展演廳為期三天的綠色盒餐節展售活動，現場有全台20家入圍盒餐限量販售，搭配消費滿額抽獎、線上趣味遊戲、舞台有獎徵答等好康活動，以消費支持優質的綠色盒餐店家，！同時也會公告今年入圍業者電子手冊，讓大家可按圖索驥找尋到環保、美味健康的綠色盒餐與促進實際消費，讓支持永續環保的民眾可以更容易選購到安心美味的盒餐。

FB商業司關心商業大小事https://www.facebook.com/moeadoc.gov.tw

FB臺灣美食https://www.facebook.com/GourmetTaiwan