統領廣場祭東京迪士尼5日遊搶客

迎接暑假百貨旺季到來，各百貨競相推出精彩活動來衝高買氣，頗受年輕族群青睞的統領廣場上半年度業績表現亮眼足足成長72%，時序進入下半年度，為迎戰暑假全館優惠大爆棚，增加許多加碼回饋，精彩活動更勝往年，統領廣場即日起至7月31日推出「夏日BINGO室～來澄涼」開檔，會員消費滿額抽機票，暑期夏令營活動週六滿檔，夏季新櫃開幕優惠，而全館首次與韓國知名「萌系天團KAKAO FRIENDS」合作，統領呼籲各界到統領廣場吃喝玩樂、到療癒萌翻天的賣場一起FUN暑假。

位於統領廣場5樓「敝姓鍋」個人平價小火鍋，7月25日盛大開幕。

位於1樓美食走廊「再睡五分鐘」YouTube滴妹新式茶飲品牌，8月1日盛大開幕。

統領表示，「首發推出日本東京迪士尼五日套裝行程」，於暑假熱鬧季節抽國外旅遊大獎，滿額還贈迪士尼動畫展門票、琣伯利餅乾、巷口炸雞兌換券、葡萄王康普茶，金/黑卡會員再加贈宜蘭傳藝中心套票，還有聯名卡滿額禮以及各家銀行滿額禮優惠，來逛街就讓你滿載而歸，另「FUN電夏令營 週週有驚喜」今夏特別舉辦了小小職人體驗營，適合全家大小一同參與，其中有小小消防員闖關活動、小小全家店長、快打旋風PK大賽，還有韓國療癒的KAKAO FRIENDS見面會，以及烘焙小日子-夏日萌猛蛋糕體驗活動，特別邀請了猛男筋肉爸爸來與粉絲們共同參與。除此「夏季新櫃接力展開 優惠大放送」日韓服飾、生活雜貨品牌、熱門美食餐廳在今年夏季與大家相見歡，桃園百貨首店「敝姓鍋」個人平價小火鍋、桃園首店「再睡五分鐘」YouTube滴妹新式茶飲品牌、桃園首店「norns」卡通周邊正版授權生活雜貨、全台首店「Felicity」韓系時尚女裝、桃園百貨首店「Black vin」日韓時尚女裝，嶄新面貌登場讓顧客在暑假有美好的逛街體驗。

位於2樓AIR SPACE(左)性感挖空美胸高衩連身泳衣2,480元/(右)金環交叉單綁爆乳比基尼-推薦價1,490元、金環交叉美臀泳褲推薦價890元。



位於6樓「湯明茶樓」招牌餐點「宮保椒麻雞丁個人套餐」推薦價449元。



位於6樓「MORE」「西班牙辣味臘腸蝦仁義大利麵」新菜上市，推薦價310元。

統領表示因暑假期間人潮湧流，餐廳祭出多種美食提供給顧客享用，今夏主打夯話題「辣味大作戰」，在炎熱的夏天享受辣辣的美味，6樓湯明茶樓-招牌餐點「宮保椒麻雞丁個人套餐」熱銷推薦，6樓MORE-「西班牙辣味臘腸蝦仁義大利麵」新菜上市，吃完美食來9樓威秀影城看電影，記得票根不要丟 ! 憑當日電影票根或學生證享有優惠。而因應暑假出遊潮，來統領購物讓你出遊服裝、夏日必備商品一應俱全，2樓AIR SPACE-YANBABY聯名泳衣，夏日毒辣的太陽配上一身火辣的服裝更顯特色，1樓NIKE-Motiva緩震弧形鞋底運動鞋，統領指定店點販售，潮流經典必備，1樓KlassiC.-手工墨鏡不敗款，除了遮陽功能時尚也是不可動搖的地位。

位於1樓「NIKE」Motiva緩震弧形鞋底運動鞋，推薦價3,100元。

