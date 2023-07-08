香港電競之父鍾培生 分享電競事業輝煌成績與未來布局

日前備受關注的「拳上2023終於之戰」落幕，創下首次在小巨蛋舉辦拳賽的記錄，香港電競之父鍾培生獲得最終勝利。賽後鍾培生以企業家視角分享拳賽成功關鍵，以及電競事業的成績與未來商業布局。

該場拳賽是鍾培生與TOYZ一場對決，也讓更多人看到了他商業上的天賦。在外界看來，把愛好變成事業對於鍾培生而言從來不是難事，但只有他自己知道，除了天賦也需要持續的堅持與鑽研。

鍾培生分享，其實第一次接觸打拳是四年前，因從小沒有運動細胞，從呼吸開始練習、有紀律聽從教練訓練方針，最終站上擂台奪下成功。在拳擊方面的紀錄，他曾在「白領杯」摘下冠軍；2021年曾在香港成功舉辦「鍾林拳賽」亦成為轟動全港的年度事件，締造8位數的商業價值。此次「拳上2023終於之戰」他以1,000萬港幣（約新台幣4000萬）的拳酬，創下港台地區個人非職業賽拳酬最高記錄。總計兩次拳賽中的拳酬加票務，商業價值突破億級新台幣。

鍾培生是擁有百億身家的青年企業家，最被大家熟知的是在電競領域上的成功。他認為世代已大不同，四歲時就喜歡「打機」，剛開始父母都不能接受，在14歲時因線上遊戲賺到30幾萬港幣（約120萬台幣）。他說：「當時因為中國大陸工資比香港低，因而請了30多個員工去刷遊戲，然後包下幾個網咖，員工每天刷遊戲、賣寶物，因此賺到第一桶金。」

2013年鐘培生成立香港職業電子競技隊伍HKESports，2014年被譽為「台灣蟲王」的Sen加入HKESports旗下HKA星際戰隊，並拿下《2014台灣電子競技公開賽-國際爭霸II》國際賽冠軍。HKA於2019年、2021年連續勇奪《傳說對決》夏季賽冠軍，於2021年12月贏得《傳說對決》國際錦標賽第三名殊榮。

鍾培生相中電競人口已成長到26億人口，也就是說有1/3的人在打遊戲，也大膽預測電競產業絕對是未來趨勢！鍾培生說：「GOOGLE跟APPLE的APP Store裡有80％的收入都是來自於遊戲，他們只是把遊戲公司連結玩家，透過彼此的互動造就無限商機」。電競產業就是把流量轉換，透過用戶變現的一個生意，中間有很多在變現跟流量轉換的商機，因次看好並開創此行業。

鍾培生未來要挑戰進軍東南亞市場，讓更多熱愛電競年輕新血有發揮的舞台，並創造更多價值。圖／陳又嘉

下個里程碑是把創立HKEsports做成亞洲第一名的電競公司，目前已領先其他對手，每次跟投資人聊天時都覺得很有熱情、戰鬥力會多強、用戶會多好。但投資人在意的是，要投入多少本錢、何時會回本以及能創造多少價值？直到騰訊用超過10億美金想收購Supercell的遊戲電競公司，也讓當時民眾開始越來越瞭解電競，當大環境慢慢接受，接下來要挑戰前進東南亞市場，讓更多熱愛電競年輕新血有發揮的舞台，並創造更多價值。

2015年鍾培生提前部署將電競中心轉移到台灣，挑選南港打造一整棟的電競大樓，嗅到當時大陸遊戲市場已蓬勃崛起，但是中國大陸跨出海外有語言上的隔閡，香港市場又太小，台灣語言相通是最好的練兵場地，因此在台挹注重金，相當看好台灣電競產業未來勢必蓬勃發展。