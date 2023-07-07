共創舌尖上的奢華 Lexus攜手星級甜點大師推「小小星級甜點師」活動

Lexus始終致力於傳遞給車主Experience Amazing品牌精神，為了讓車主的小朋友們也能親身感受到生活中的Amazing樂趣與無限可能，Lexus自2019年起特別推出「小小系列活動」，讓小朋友們在輕鬆愉悅的過程中模擬扮演特定職業，從中體驗職人精神、創造獨一無二的夏季回憶，豐富有趣的課程，深受車主喜愛與好評。

今夏，Lexus特推全新「小小星級甜點師」活動，邀請二星餐廳「JL Studio」甜點師-韓慧婷教導小朋友做出一道道創新且迷人的甜點。以現代新加坡料理聞名的「JL Studio」為亞洲區最受關注的餐廳之一，不僅於2020年獲得二星，更於2020、2021年兩次名列「亞洲50最佳餐廳」推薦名單。甜點主廚韓慧婷致力於鑽研新加坡與台灣文化中甜點的各種翻玩手法，更曾多次至海外與亞洲各國等餐廳交流，擅於結合不同材質、飲食文化的材料製作獨一無二的甜點，獲得各界好評與讚賞。

本次活動特邀二星餐廳JL Studio甜點師韓慧婷，教導小朋友製作精美又美味的甜點。圖／業者提供.

在本次「小小星級主廚」的課程中，韓慧婷為Lexus車主小朋友們創造專屬菜單，希望帶來最獨一無二的體驗。小朋友們將製作「紫花塔」、「蘭姆葡萄派對」兩道精美甜點，前者嚴選新鮮藍莓與當季紫地瓜，巧妙營造多重風味層次，口感酸甜不膩口；後者則以酥脆的沙布列餅乾搭配清香的蘭姆酒奶油霜，小朋友更能選擇自己想要的圖案、發揮創意，展現自己的Amazing。為讓車主們皆能親自享用小朋友們親手製作出來的甜點，Lexus特別準備Lexus x Monbento 正方餐盒，讓小朋友們可將甜點帶回家與家人分享。課程最後，每位小朋友更能與韓慧婷主廚合影，把豐富充實的回憶帶回家！

「小小星級甜點師」課程將於8月初展開，全台共計6場次，每場限定20位學生參與，歡迎所有Lexus車主踴躍報名，今夏共創舌尖上的奢華！活動詳情可逕參考Lexus官網（https://www.lexus.com.tw/news_detail.aspx?nw=530&fn=1），或上活動報名網站（https://www1.hotaievent.com.tw/17）查詢。